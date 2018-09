Amazon Kpop celebra a cultura coreana em Manaus

A reunião acontece neste domingo (16) das 9h às 18h, no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou | Foto: Reprodução





Manaus - O evento mais esperado pelos kpoppers de Manaus está chegando. O Amazon Kpop, é um evento anual que celebra um pouco da cultura coreana, com atrações e comidas típicas.

A reunião acontece neste domingo (16) das 9h às 18h, no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na Av. Brasil s/n, bairro Santo Antônio – Zona Oeste de Manaus. A entrada no evento é gratuita.

No local o público vai poder contemplar uma feira de alimentação típica com produtos coreanos sendo comercializados no valor de até R$10. A festa também oferece sorteios de produtos da marca Samsung, concurso cover de Kpop na categoria ‘grupo’, apresentações de dança tradicional coreana e taekwondo, além de um estande com produtos de Kpop da Triangle Store.

Tudo isso num só evento, com entrada franca! Você não vai perder essa oportunidade, né?

Kpop

K-pop, abreviação de korean pop - música pop coreana ou música popular coreana - é um gênero musical originado na Coreia do Sul, que se caracteriza por uma grande variedade de elementos audiovisuais.

Embora designe todos os gêneros de "música popular" dentro da Coreia do Sul, o termo é usado mais frequentemente em um sentido mais restrito, para descrever uma forma moderna da música pop sul-coreana, que abrange estilos e gêneros incorporados do ocidente como pop, rock, jazz, hip hop, R&B, reggae, folk, country, além de suas raízes tradicionais de música coreana.

O gênero surgiu com Seo Taiji and Boys, um dos primeiros grupos de K-pop e formado em 1992. Sua experimentação realizada com diferentes estilos de música "remodelou a cena musical da Coreia do Sul". Como resultado, a integração de elementos musicais estrangeiros, tornou-se uma prática comum aos artistas de K-pop da atualidade.





