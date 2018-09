'Fresh Platter' é deliciosa opção para paladares sofisticados

Manaus - Compostas basicamente por ingredientes como: queijos, carnes, frutas frescas da estação, frutas secas, pães, crackers, torradas, pastas, patês e doces; as 'platters' ainda são novidade no Brasil, mas já fazem bastante sucesso em outros países. Nada mais são que tábuas montadas com combinados de frios, frutas e grãos, de acordo com o paladar de cada cliente e o perfil da ocasião em que eles serão servidos.

Comuns na gastronomia de lugares como Estados Unidos, Austrália, Suíça e França, a iguaria é uma sofisticada opção de presente que contempla o paladar da degustação de refinados acompanhamentos.

Os valores do produto variam de acordo com o tamanho da encomenda | Foto: Divulgação

Em Manaus, a empresária Rosana Calderaro viu no serviço a oportunidade de repaginar o mercado e transformar as tábuas em caixas de luxo, e foi assim que nasceu a “Fresh Platter”, em português, “Tábuas Frescas”. O resultado? São pelo menos 10 pedidos por dia! De acordo com Rosana, a agenda de encomendas dos pedidos fecha às quintas-feiras, tempo necessário para que ela consiga dar conta das dezenas de platters a serem entregues em toda a cidade aos fins de semana.

Tudo começou durante a Copa do Mundo de 2018 quando, no mês de junho, Rosana decidiu decorar a mesa de petiscos com a produção da iguaria. Ao publicar as fotos das montagens culinárias nas redes sociais, o sucesso comercial foi quase imediato. Ainda de acordo com a empresária, foi ao perceber a carência do serviço no mercado, que nasceu o empreendimento.

“Eu comecei a fazer as tábuas para receber meus amigos durante os jogos da Copa. Como eles acharam o produto visualmente agradável passei também a expor na minha loja de decorações e foi curioso o número de clientes que começaram a solicitar as platters. Eu tive que programar uma agenda de encomendas para poder responder a todos os pedidos de forma organizada. Sem querer acabei descobrindo como Manaus estava carente desse serviço”, explica Rosana Calderaro.

Os clientes podem ainda incorporar ao pacote bebidas como, vinho, champagne ou vodka | Foto: Divulgação

Os pedidos podem ser feitos pelo número (92) 98458-1881 diretamente com a proprietária, Rosana. As platters de luxo são produzidas com exclusividade a cada pedido e montadas com trinta minutos de antecedência da entrega, garantido ao cliente o verdadeiro frescor de todos os ingredientes.

Os valores do produto variam de acordo com o tamanho da encomenda. A caixa pequena (25x25) serve até duas pessoas e custa R$155; a caixa média (34x25) custa R$175 e serve até quatro pessoas; já a caixa grande (43x25) serve até seis pessoas e custa R$200. Além das boxers, os combinados de queijos, carnes, frutas, grãos e pães também podem ser solicitados nas tradicionais tábuas, disponíveis em tamanhos de até 120cm.

As caixas de embalagem, que vem de fábrica com selo a laser, também podem ser personalizadas com o nome do cliente, que podem ainda incorporar ao pacote bebidas como, vinho, champagne, vodka e etc. A inclusão da bebida fica por conta do cliente.

