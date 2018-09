Palestras marcam início da ‘Primavera dos Museus’ em Manaus

Manaus - Integrando a programação nacional da 12ª Primavera dos Museus, em Manaus, o Les Artistes Café Teatro, no Centro Histórico de Manaus, sedia, nesta semana, dois dias de palestras voltadas ao tema “Celebrando a Educação em Museus”. A programação é gratuita e acontecerá nesta terça-feira (18), e na quinta-feira (20), a partir das 14h.

Idealizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), cada nova edição da Primavera dos Museus traz um tema para fomentar as discussões e inspirar os eventos propostos pelos museus ou instituições culturais de todo o Brasil.

Em Manaus, a primeira palestra acontecerá na terça-feira com o tema "Legislação aplicada ao patrimônio cultural e os desafios da gestão", ministrada pela gerente de Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Camyla Torres.

Na quinta-feira, uma rodada de palestras marcará a programação com a participação de representantes do Ibram, Secretaria de Estado de Cultura (SEC), Manauscult, Centro de Memória da Justiça do Trabalho da 11ª Região (Cemej11), Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Museu da Amazônia (Musa).

Às 14h20, a representante do Ibram, Dalva de Paula, abordará a “Política Nacional de Educação Museal: histórico e pontos cruciais”. Já às 15h, os demais representantes dos órgãos participantes apresentarão “Relatos de Experiência – Realidade da Educação Museal no Amazonas”.

Encerrando o ciclo de palestras, às 16h30, acontecerá o debate e elaboração de documento com considerações da Educação Museal no Amazonas.

Em diferentes cidades do país, a 12ª Primavera dos Museus inicia nesta segunda (17), e segue até o dia 23. Ainda no Centro Histórico de Manaus, na sexta-feira (21), será realizada uma visita mediada no Complexo Turístico e Histórico da Praça Dom Pedro II e no entorno do Paço da Liberdade, das 9h às 11h.

A programação completa da 12ª Primavera dos Museus pode ser consultada na página do Ibram, pelo link http://programacao.museus.gov.br. Também serão realizadas atividades no Cemej11, Centro de Memória Eleitoral do Amazonas Desembargador Joaquim Paulino Gomes, Museu Amazônico e Museu casa Eduardo Ribeiro.

O novo projeto museográfico está sendo realizado pela empresa Magnetoscópio, vencedora por meio de licitação, considerada referência nacional pelo desenvolvimento de projetos como os dos museus da Língua Portuguesa e do Futebol, em São Paulo, e o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A estimativa é de que o Museu da Cidade seja aberto ao público no dia 24 de outubro.

