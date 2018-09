Luke Marcell apresenta música autoral em concurso do Armazém Motorock

Manaus - O cantor Luke Marcell se apresenta na próxima quinta-feira (20) no Armazém Motorock. Ele é um dos artistas que estão participando do “Concurso Autoral Motorock”, promovido pelo bar, localizado na rua Dr. Aprígio, 99, bairro Aparecida. Luke concorre com a composição inédita “Apenas Caminhe”. O show será às 22h.

Além da nova música estarão no repertório do show as canções autorais “Plante o Bem” e “Reggae Paiê”, lançadas recentemente. O repertório também contará com músicas do Charlie Brown Jr. e outros sucessos do rock nacional.

Concurso

Essa é a primeira edição do concurso, que tem o objetivo de premiar artistas que desenvolvem um trabalho autoral na cidade. O vencedor do concurso será o que tiver um maior número de votos no dia das apresentações. Nos shows, que acontecerão sempre as quintas-feiras, o público irá receber uma placa para votação. “Conto com o apoio de quem gosta do meu trabalho para ir até o Motorock curtir boa música”, disse Luke.

O vencedor do concurso ganhará um videoclipe da música autoral apresentada e 20 cópias do DVD do trabalho.

