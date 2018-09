Em Manaus, mulheres dominam a arte de apreciar vinhos

Manaus - Sinônimo de requinte e sofisticação, já faz um tempo que o consumo de vinho vem ganhando destaque entre o público feminino, e ao contrário de bebidas que vem entrando na onda da gourmetização, o drink à base de uvas caminha cada vez mais para a popularização e acessibilidade entre os consumidores.

Presente em diversos episódios na construção da história da sociedade, a prática de consumo de vinhos somatiza amantes que vão de simples degustações à criação de clubes para o fomento comercial e cultural da bebida.

Em Manaus, a empresária Márcia Takeda é uma das representantes responsáveis pelo aumento do consumo da bebida entre as mulheres. O envolvimento dela com a bebida começou há pouco mais de um ano. Ela conta que foi convidada para um jantar, em uma confraria apenas para mulheres, e o saldo da noite foi bem mais que taças de vinho. O encanto de Márcia pelo néctar foi o start para a criação do ‘Club Di Vino’.

Consumo de vinhos entre mulheres registrou aumento em Manaus | Foto: Marcio Melo

Club Di Vino

“O Club Di Vino vem com a proposta de fomentar a enocultura em Manaus através de eventos, enotrips - viagens a vinhedos - e cursos. Sempre visando conteúdo para os presentes e divulgação de wine bars e promoções para as amantes femininas do vinho na cidade. Nosso diferencial em relação a outras confrarias é que produzimos eventos variados que vão de degustação durante o sunset, Happy Hour, no jantar, além da promoção de viagens para conhecer vinícolas”, explica Márcia Takeda.

Ainda de acordo com a empresária, hoje a confraria pensada para acolher o público feminino já conta com pouco mais de 100 mulheres envolvidas no estímulo, desenvolvimento e incentivo do mercado na região. As reuniões entre as degustadores acontece em formatos de jantares harmonizados onde elas analisam variados estilos de vinhos e estudam sobre a formação natural de uvas usadas para a produção da bebida. A ocasião também fomenta e amplia o networking entre a equipe.

O encanto de Márcia pelo néctar foi o start para a criação do ‘Club Di Vino’ | Foto: Marcio Melo

Análise

Fábio Maia é gerente comercial do setor de bebidas da Top Internacional em Manaus – uma das maiores empresas de distribuição e importação de bebidas internacionais, entre elas, vinhos e espumantes. Ele conta que o movimento entre o público feminino vem acontecendo pela expansão de sabores oferecidos entre as marcas de vinho.

O gerente explica que durante muito tempo a bebida foi associada aos homens por conta das bases gustativas nas quais os vinhos eram produzidos, geralmente feitos para acompanharem pratos feitos com carnes, e por isso o néctar era preparado livre de açúcar e de frutas durante o tempero do drink, o que ocasiona um gosto mais forte e alcoólico. Mas o cenário vem se transformando.

Ainda de acordo com Fábio, a produção de sabores de vinho envolvendo o tempero com frutas doces e a adição de açúcares permitiu que a bebida começasse a ser mais apreciada entre as mulheres.

“A mulher quando escolhe um produto para consumo próprio, acaba optando por algo que seja delicado, com uma pegada mais frutada" | Foto: Marcio Melo

“A mulher quando escolhe um produto para consumo próprio, acaba optando por algo que seja delicado, com uma pegada mais frutada, e foi nessa onda que os vinhos e espumantes entraram. Com linhas que vão das uvas aos abacaxis, hoje o público feminino pode escolher um vinho para acompanhar uma salada, sem ficar preocupado com a possibilidade de embriagues”, conta Fábio Maia.

O especialista chama a atenção ainda para a acessibilidade que os vinhos vem tomando com a expansão do mercado. Geralmente associado a ambientes de sofisticação, hoje em dia a bebida é uma excelente opção de lazer ou presente, com um custo que varia entre R$26 até mais de R$3 mil.

