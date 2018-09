Dado Dolabella tem prisão decretada pela Justiça do Rio

Na última sexta-feira (14), o 3º Juizado da Violência Doméstica do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, decretou a prisão de Dado Dolabella por conta de um processo de injúria movido por Viviane Sarahyba, sua ex-mulher, em 2014.

De acordo com a sentença, a pena é de dois meses e 15 dias em regime aberto, ou seja, ele poderá cumprir a sentença em sua residência, ficando livre durante o dia e tendo de retornar para casa durante a noite.

O ator já havia sido condenado anteriormente neste processo em fevereiro, mas ele não cumpriu as condições da suspensão condicional da pena, de acordo com a sentença. Ele deixou de participar de "vários encontros do grupo reflexivo", de "informar e justificar suas atividades em juízos" mensalmente, e saiu do Rio sem autorização judicial prévia, além de sequer ter "dado início à prestação de serviços à comunidade".

Dolabella pode se apresentar em qualquer delegacia policial do Rio para cumprir a pena.

Essa não é a primeira vez que Dolabella se envolve em problemas com a Justiça. Em fevereiro de 2017, ele foi preso por não pagar pensão alimentícia, uma dívida que ultrapassava os R$ 196 mil, e foi solto após 60 dias. Em agosto do mesmo ano, ele foi preso novamente - mas ficou pouco mais de 24 horas recluso, sendo liberado por meio de habeas corpus.

A reportagem procurou Dolabella por meio de sua assessoria, mas ainda não obteve resposta.

