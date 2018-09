Nando Reis faz apresentação especial no palco do Teatro Amazonas

Manaus - Acompanhado apenas do seu violão, o cantor Nando Reis faz um grande show no palco do Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião, s/n°, Centro). Os grandes sucessos do cantor serão apresentados no dia 23 de outubro (terça-feira, véspera de feriado), às 20h, e trará os sucessos de mais de 35 anos de sua carreira.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos ao preço de R$ 255 (plateia e frisa, meia), R$ 210 (1° pavimento/meia), R$ 180 (2° pavimento/meia) e R$ 155 (3° pavimento/meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, site www.aloingressos.com.br, pontos de vendas da Alô Ingressos nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma e ViaNorte.

Nando é um dos grandes nomes da música brasileira. Neste show ele apresentará seus grandes sucessos que o público poderá curtir de perto. Em carreira solo desde 1995, ele é compositor de canções que ficaram eternizadas não apenas na sua voz, mas também de grandes artistas como Cássia Eller.



Sucessos

O show do Teatro Amazonas será recheado de canções marcantes da sua carreira solo, como 'N' e 'All Star', 'Os Cegos do Castelo', dos Titãs, e canções de sua autoria, que fizeram sucesso na voz de outros artistas, como 'Sutilmente', gravada pelo Skank.

Com 35 anos de carreira, desde que subiu ao palco pela primeira vez como um dos Titãs, Nando Reis está entre os principais compositores brasileiros da atualidade, sempre se reinventando e atraindo novas gerações de fãs.

No extenso currículo, três troféus do prêmio máximo da música, o Grammy, além de canções regravadas por nomes como Marisa Monte (“Diariamente”), Cássia Eller (“All star”, “O segundo sol” e “Relicário”), Skank (“Resposta” e “É uma partida de futebol”), Jota Quest (“Do seu lado”), entre tantos outros.

Outras informações podem ser obtidas pelo fone (92) 99482-6986.

Serviço

Nando Reis - Acústico no Teatro Amazonas

Data: 23 de outubro (terça-feira, véspera do feriado)

Local: Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião, s/n°, Centro)

Abertura dos portões: 20h/ Horário previsto para início do show: 21h

Classificação: 16 anos

Informações: (92) 99482-6986

Vendas: Bilheteria do Teatro e Stands da Alô Ingressos.

Vendas On-line: www.aloingressos.com. br

Ingressos: Plateia e frisas - R$ 255 (meia)/ 1° Pavimento – R$ 210 (meia)/ 2° Pavimento – R$ 180 (meia)/ 3° Pavimento – R$ 155 (meia)