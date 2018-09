Cantora amazonense Karine Aguiar se apresenta em festival em SP

Ela também é pesquisador e e realiza projetos sobre a musicalidade amazônica em São Paulo | Foto: Divulgação

Acompanhados do poderoso trio de músicos paulistanos Vinícius Barros (percussão), Marinho Andreotti (baixo acústico) e Agenor de Lorenzi (piano), que integram projetos nacionais como a Orquestra Jazz Sinfônica e a Grooveria Eletroacústica, a cantora Karine Aguiar e o baterista Ygor Saunier apresentarão o seu jungle jazz pela primeira vez no festival de jazz “Music in The Park”, em São Paulo, nos próximos dias 22 e 30.

O show, que também é intitulado “Jungle Jazz”, traz em seu repertório canções já gravadas nos dois discos de Karine Aguiar – “Organic” (2016) e “Arraial do Mundo” (2012), além de clássicos do jazz com arranjos em ritmos amazônicos, bem como canções do repertório popular amazônico com arranjos jazzísticos.

De Duke Ellington a Adelson Santos, de Bebop à ciranda de Manacapuru, a apresentação procura mostrar a beleza existente na diversidade cultural por meio da música.

O jungle jazz é um estilo musical que propõe um diálogo entre o jazz, as manifestações musicais da Panamazônia e da América Latina, e vem dando destaque para a dupla de músicos amazonenses em cenário internacional.

Aguiar e Saunier, que também são pesquisadores, estão em São Paulo para realizar projetos de doutorado e mestrado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na Universidade Estadual Paulista (Unesp) sobre a musicalidade amazônica, e aproveitam a oportunidade para estabelecer intercâmbios culturais com músicos paulistanos e de outras partes do mundo residentes na cidade.

O baterista Ygor Saunier vai se apresentar pela primeira vez no Music in The Park | Foto: Divulgação

Gratuito

O festival de jazz "Music in The Park" celebra este ano a sua segunda edição. O projeto consiste em realizar apresentações musicais de jazz em parques municipais da cidade de São Paulo e possui uma programação variada com entrada gratuita e classificação livre.

Uma semana antes do festival, os produtores realizam o evento Gin & Jazz, no Shopping Pátio Higienópolis, onde os artistas headliners do Music in The Park fazem uma prévia sobre os shows que irão apresentar no dia 30, no Parque Buenos Aires.

No Gin & Jazz também são realizadas exposições exclusivas dos artistas Russ e Izolag sobre os principais nomes da história do jazz, intervenção musical com a brass band Metallum Street; keynote educativo com o músico Leandro Cabral e um ambiente gastronômico com drinques de gin exclusivos da Plymouth e Monkey 47 para o evento, além de menu especial e área kids com oficinas de cupcake e lego dinamarquês.

Karine Aguiar se apresenta tanto no Gin & Jazz neste sábado (22), às 17h, quanto na programação oficial do festival no dia 30 de setembro, às 12h, no Parque Buenos Aires. Conforme explica o empresário Guilherme Berenguer – um dos idealizadores do Music in The Park –, o objetivo com a realização do festival de jazz é “proporcionar momentos felizes e agradáveis aos frequentadores dos parques e aos fãs deste estilo musical.

A cena do jazz no Brasil está um pouco apagada e, justamente por isso, resolvemos inovar dando um tom mais fun na linguagem dos eventos de música instrumental, focando sua concepção mais na família e em ambientes acolhedores e agradáveis”.

