Zezinho Corrêa apresenta ‘As Canções do Rei’ no Teatro Amazonas

Manaus - Zezinho Corrêa cantará as grandes obras da música popular brasileira composta por Roberto Carlos, neste sábado (22), no Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião, s/n, Centro), a partir das 20h. “As Canções do Rei” terá a participação da Orquestra de Câmara do Amazonas, regida especialmente pelo maestro Luiz Fernando Malheiro.

Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas ao preço de R$ 80 para plateia; 1° pavimento R$ 40 (meia); para o 2° e 3° pavimentos preço da entrada é R$ 30 (meia). Os ingressos também podem ser adquiridos nos stands de venda da Alô Ingressos.

“Detalhes”, “Emoções”, “Como é Grande o Meu Amor Por Você”, “Força Estranha” e “Cavalgada” são algumas das composições que estarão no repertório da noite.

“Sempre é um grande desafio interpretar Roberto Carlos. Além de um grande nome da música brasileira, ele tem uma grande legião de fãs que são exigentes e que sabem todas as músicas. Por ele ter muitos sucessos, acaba sendo difícil a escolha do repertório”, ressalta Zezinho.

“As Canções do Rei” tem realização da On Produção Cultural, direção artística de João Fernandes, cenários e iluminação de Marcos Apolo, produção executiva de Fabrício Nunes e Mari Vilhena.

Serviço

Zezinho Corrêa e as Canções do Rei

Data: 22 de setembro, sábado, às 20h.

Local: Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião, s/n°, Centro)

Informações: (92) 99277-3441

*Com informações da assessoria

