A resistência dos discos analógicos na era da música digital

Manaus - Resistir na comercialização de CD’s em mídias físicas, numa época em que cada vez mais as pessoas migram para as mídias digitas, é uma decisão de coragem. Em Manaus, a loja Disco Laser – localizada no Centro da cidade – é um dos poucos locais que ainda preserva a comercialização destas mídias.

O diretor executivo da empresa, Ruy Geber, gerencia o estabelecimento há 18 anos, desde a abertura da loja. Ele conta que há quase duas décadas as vendas de discos no local registravam a marca de mais de 10 mil CD’s vendidos por mês. Hoje em dia o índice caiu, são cerca de 3 mil exemplares comercializados mensalmente.

Nos dias atuais, apenas 3 mil discos são comercializados por mês | Foto: Marcely Gomes

“Essa transição que estamos passando não é nova para nós. Quando demos início às atividades da Disco Laser erámos os melhores na venda de vinil, mas logo depois o mercado de CD’s praticamente extinguiu as vitrolas e consequentemente tivemos que nos adaptar a era dos álbuns. Na época importamos um aparelho que tocava os discos e isso era uma novidade entre a indústria em Manaus, então agora, percebendo essa migração dos álbuns físicos para as mídias digitais já começamos a pensar em alternativas que permitam a nossa sobrevivência no mercado”, explicou Ruy Geber.

Andando um pouco mais pelas redondezas da empresa é possível perceber que o processo de resistência e adaptação já começou. A Disco Laser, que incialmente era referência apenas em discos, agora se divide em departamentos de outros produtos, como por exemplo o setor gospel, de brinquedos e de lingeries.

“Demos novos corpos a loja abrindo novos departamentos e isso foi uma estratégia comercial que deu certo e tem garantido a atuação da Disco Laser no cenário, mas ainda é entre os CD’s que eu prefiro estar. É claro que o público que chega até mim não é o mais jovem, afinal de contas preferem os computadores e celulares, mas me sinto bem quando os clientes de quarenta e poucos anos chegam aqui buscando opções físicas. Geralmente são colecionadores que não escondem a felicidade em ainda poder encontrar os objetos que procuram”, conta o empresário.

Há duas décadas, pouco mais de 10 mil CD's eram vendidos mensalmente | Foto: Marcely Gomes

Ainda de acordo com Ruy Geber, a ligação psico sentimental que estabelece a relação entre consumidores com as mídias físicas musicais está ligada à construção social em que os compradores foram inseridos nas décadas de 70, 80 e 90. Nos tempos onde a internet ainda não existia e a produção de material em massa ainda era mais limitada, os detalhes gráficos de discos em CD e vinil eram minunciosamente pensados e produzidos para quem os receberia em casa e guardaria ao longo dos anos.

“Quem era fã e aguardava o lançamento de um novo álbum gostava de contemplar a obra como um todo, e isso incluía os detalhes das cores usadas na capa e contra capa, das fotos, da qualidade da impressão, além, é claro, do material que o encarte interno trazia. Isso causava uma sensação de aproximação ainda maior entre o consumidor e o produto, que podia ser guardado durante anos seja lá qual for o sentimento que causasse no ouvinte”, ressalta Ruy.

a Disco Laser hoje é um dos poucos lugares que concentram mídias físicas em Manaus | Foto: Marcely Gomes

Futuro

Questionado sobre o rumo que a transição tecnológica vem tomando e o impacto do movimento causado na empresa, o executivo relata que não há outras opções a não ser buscar alternativas comerciais de adequação para continuar atuando na indústria.

“Nós já começamos sim a pensar em alternativas que fomentem a sobrevivência do negócio nessa fase de transição que só vai continuar caminhando para frente. A ideia é que daqui pra frente a gente comece a atuar em plataformas online de comercialização musical”, finaliza o diretor da Disco Laser.

