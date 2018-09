Petrobras e MinC promovem oficina sobre teatro musical em Manaus

Manaus - O premiado dramaturgo brasileiro Sérgio Maggio estará em Manaus no final deste mês com o espetáculo “Eu vou tirar você deste lugar - as canções de Odair José”. O musical está em circulação pelo Brasil e tem no elenco a primeira brasileira a estrelar os shows do Moulin Rouge, Watusi. A passagem pela capital amazonense contempla a realização de uma oficina gratuita voltada à diretores, dramaturgos, intérpretes, jornalistas e amantes do teatro.

A atividade será realizada no dia 28 de setembro, das 10h às 12h e das 14h às 16h, no Palácio da Justiça, localizado na Avenida Eduardo Ribeiro. A oficina vai abordar a linguagem e as especificidades da escrita dramatúrgica para musicais brasileiros. O evento é gratuito e conta com vagas limitadas. As inscrições podem ser realizadas pelo e-mail: oficina.criaturas@gmail.com. Os candidatos devem informar o nome completo e a sua área de atuação.

Sérgio Maggio

O diretor e dramaturgo baiano Sérgio Maggio é Mestre em Comunicação Social pela Universidade de Brasília, na área de crítica teatral contemporânea. Maggio atuou como crítico teatral por mais de uma década nos jornais Correio da Bahia e Correio Braziliense. É autor de livros como o “Conversas de Cafetinas”, pelo qual foi vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura em 2010.

SERVIÇO

O QUÊ: Oficina “Dramaturgia para Musicais Brasileiros”

QUANDO: 28 de setembro, das 10h às 12h e das 14h às 16h

ONDE: Palácio da Justiça

QUANTO: Gratuito

