A Grande Família elege samba-enredo para 2019 neste sábado (22)

Manaus - Depois da disputa acirrada entre nove sambas, em duas eliminatórias, somente cinco composições chegam a grande final do samba-enredo para 2019, que acontece neste sábado (22), a partir das 22h, no Sesi Clube do Trabalhador, localizado na avenida Cosme Ferreira – São José 1, zona Leste de Manaus.

Com o tema ‘Eu quero é ser feliz’, a escola de samba desfilará no próximo ano uma homenagem ao empresário amazonense Murilo Rayol, figura marcante no Carnaval carioca, com mais de 20 anos de história entre as principais agremiações na Marquês de Sapucaí.

Serviço:

O quê: Quatro atrações cariocas animam final do samba enredo da A Grande Família neste sábado

Quando: sábado (22)

Horário: a partir das 22 h

Quanto: R$ 10,00

*Com informações da assessoria

