Nasce Dom, segundo filho de Safadão e Thyane Dantas

Dom, segundo filho de Wesley Safadão com Thyane Dantas Oliveira, nasceu às 20h15 de terça-feira (18), em Fortaleza, no Ceará. O menino veio ao mundo pesando aproximadamente 3,8 kg e 51 centímetros.

Safadão publicou uma foto em sua conta no instagram com a esposa e o pequeno minutos depois do parto. Na legenda, ele anunciou a chegada do terceiro filho e agradeceu aos familiares e fãs pelas mensagens de carinho.

"É com muita alegria que anunciamos a chegada do Dom em nossas vidas. Ele nasceu ontem à noite, foi um momento único e que já esperávamos com o coração cheio de amor desde quando soubemos que ele viria. Meu filho, que Deus te conserve com muita saúde, paz, bondade e os sentimentos mais nobres que podemos te transmitir! Fico muito feliz com todo carinho e mensagens positivas que familiares, amigos e fãs nos mandam nesse momento tão especial! Que Deus retorne em dobro todo o carinho e palavras recebidas".

O cantor agradeceu os familiares e fãs pelas mensagens de carinho | Foto: Reprodução/Instagram

Safadão e Thyane já são pais de Ysis, de 4 anos. O cantor também é pai de Yhudy, de 7 anos, do relacionamento com Mileide Mihaile.

Enxoval nos Estados Unidos

O casal viajou para Orlando, nos Estados Unidos, para montar o enxoval do segundo filho juntos. Esperando o nascimento de um menino, os dois passaram cerca de quatro horas dentro da loja Macrobaby até decidirem todos os detalhes para a chegada do herdeiro.

“É uma criança muito esperada e amada desde quando era apenas um sonho. Pedimos a Deus que venha com muita saúde! Estamos muito felizes. Yhudy e Ysis terão um irmãozinho”, declarou Thyane, no chá de revelação do bebê, realizado em Fortaleza.

Thyane durante a reta final da gravidez | Foto: Reprodução/Instagram

