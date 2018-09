Artistas aderem à campanha #elenão contra Jair Bolsonaro

Uma campanha em várias redes sociais tem instigado o levante da opinião pública sobre o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro. Recentemente, artistas consagrados no País aderiram ao movimento #elenão em publicações dos mais diversos tipos.

Jornalistas, atrizes, digital influencers, cantoras, entre outras, se posicionam contrárias ao candidato à presidência apontado como homofóbico, misógino, racista e intolerante.

Cláudia Raia também aderiu à campanha | Foto: Divulgação

Deborah Secco, Maria Ribeiro, Claudia Raia, Letícia Colín, Sasha, Júlia Lemmertz, Drica Moraes, Fernanda Paes Leme, Alice Weg, Camila Pitanga, Patrícia Pilar, Daniela Mercury e Astrid Fontenelle foram alguns dos nomes que usaram a internet para expor sua opinião.



A atriz Cláudia Raia, por exemplo, publicou uma peça gráfica personalizada da tag no Instagram. A legenda, além de incluir as frases "ele não" e "ele nunca", se colocava contra também a desigualdade de gêneros e nacionalidades.

Montagem postada por Patrícia Pillar sobre o movimento | Foto: Divulgação

"Não ao machismo, não à intolerância, não à xenofobia e não para toda forma de pensamento que pregue o retrocesso de nossos direitos", falou.

Outra atriz famosa, Patrícia Pillar, fez uma edição criativa da consagrada arte de Edvard Munch, "O Grito". A cantora baiana Daniela Mercury, casada com uma mulher há cinco anos, usou uma imagem da atriz Fernanda Montenegro como inspiração do movimento.

Mercury usou foto de Fernanda Montenegro para aderir ao movimento | Foto: Reprodução/Instagram

No Twitter, não foi diferente. A jornalista Rachel Sheherazade defendeu que foi criada pela avó e pela mãe e que não é criminosa, fazendo apologia à declaração do vice de Bolsonaro, general Mourão, em que condenou as casas somente com mãe e avós como centros de desajustados para o narcotráfico.

Jornalista se posicionando contra a declaração de Mourão | Foto: Reproduçao/Twitter

Já Deborah Secco, que está no ar na novela Segundo Sol, também se posicionou sobre a escolha do candidato.

"#EleNao não tem a ver com política (só). Tem a ver com moral. Com a liberdade e a dignidade de “ser” e de pensar, que eu espero que a minha filha tenha. E os filhos de todos vocês tenham também. É por isso que #EleNão", disse no Twitter.

Bruna Marquezine também decidiu apoiar a campanha. A namorada de Neymar compartilhou um texto de Maria Ribeiro, que argumentou em três pontos por que aderiu a campanha.

"Pra não ficar uma frase solta que está sendo repetida por geral: apesar de respeitar as eleitoras do Bolsonaro, e depois de ouvir que muitas votam nele por uma defesa da família, queria dizer que: 1 – considerar ter uma filha mulher ‘menor’ do que ter um filho homem não é família; 2 – dizer que preferiria um filho morto a um filho homossexual não é família; 3 – considerar a gravidez um motivo para que as mulheres ganhem menos não é família, até porque muitos lares no Brasil são tocados sem a figura paterna.Família é amor incondicional, galera. E nem sempre isso tem a ver com sangue”, compartilhou.

Leia mais

Grupo de Mulheres contra Bolsonaro é hackeado em rede social

Bolsonaro faz transmissão ao vivo do hospital pela primeira vez