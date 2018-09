The Finland Concert apresenta instrumentais nacionais e internacionais

Wagner Tiso é considerado patrimônio musical da música mineira, brasileira e internacional | Foto: Divulgação

Manaus - O palco do Teatro Amazonas deve virar um verdadeiro ritual de música instrumental nacional e internacional com a apresentação do The Finland Concert, nesta segunda-feira (24), às 20h. O brasileiro Wagner Tiso e o argentino Victor Biblione apresentam-se em show único na cidade e prometem reviver a essência da música instrumental em um show que traz ao palco instrumentos que são marca registrada da dupla como, piano, guitarra e violão.

Somando 30 anos de experiência, o concerto conta com o pré show de Arnaldo Garcez e Manhã de Abril, apresentando ao público o melhor do rock nacional. A apresentação é um grito à liberdade do improviso dentro do cenário musical instrumental.

O The Finland Concert conta ainda com a participação do músico Márcio Malard, dando vida aos acordes do violoncelo.

Os ingressos para contemplar o concerto já podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do Teatro Amazonas, ou por meio do site www.aloingressos.com.br.

Wagner Tiso

Tiso aprendeu teoria musical com Paulo Moura e especializou-se em teclados. Participou do conjunto Sambacana em 1964 e dois anos depois foi trabalhar com o antigo mestre. Acompanhou diversos artistas como, Cauby Peixoto, Ivon Cury, Maysa e Marcos Valle.



Principal parceiro de Milton Nascimento e um dos nomes do movimento Clube da Esquina, em 1970 passa a acompanhar Milton Nascimento com a banda que se tornaria, posteriormente, o lendário Som Imaginário ao lado de Zé Rodrix, Tavito, Robertinho Silva, Luiz Alves e Frederah.

Nos anos 70, foram dele os arranjos para Gonzaguinha, Paulo Moura, Johnny Alf, MPB-4, Dominguinhos, o próprio Milton e outros.

Aos 60 anos de idade, Victor nasceu em Buenos Aires na Argentina, é um virtuoso guitarrista, violonista, produtor musical, arranjador, e compositor | Foto: Divulgação

Victor Biglione



Aos 60 anos de idade, Victor nasceu em Buenos Aires, é um virtuoso guitarrista, violonista, produtor musical, arranjador e compositor argentino, radicado no Brasil. É naturalizado brasileiro desde 1982. Fez parte do grupo musical brasileiro A Cor do Som. Em 2016, foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Instrumental por seu álbum Mercosul.

