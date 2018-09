5ª edição do 'Festival Poli Rock' reunirá 13 bandas em Manaus

Manaus - Nos dias 28 e 29 de setembro, a 5ª edição do ‘Festival Poli Rock’ promete reunir aproximadamente 5 mil pessoas durante o evento realizado na Praça Polivalente, localizada na Avenida General Rodrigo Otávio, no bairro Japiim – Zona Sul da capital. O festival é coordenado pelo produtor Erick Moreira com apoio do Bar do Cabelo, e tem o objetivo de fomentar e expandir o cenário musical do rock na cidade, além de promover atividades culturais no bairro.

Executado anualmente em Manaus, o ‘Poli Rock’ já é um festival esperado entre os amantes do rock n' roll, que desde 2014 lotam ano após ano a Praça Polivalente, em frente à Escola Estadual Ondina de Paula Ribeiro. De acordo com Erick, a iniciativa teve início como estratégia cultural de um espaço público que, na época, não era popularmente utilizado pelos moradores da área.

“Esse é um evento produzido por pessoas apaixonadas pelo cenário do rock, mas acima de tudo, pela cena regional que faz a vertente ter voz e vida na cidade. Por isso ele será divido em dois dias e, em um deles, todas as atrações terão repertório totalmente local e isso dá conta sobre o celeiro de talentos que Manaus concentra. Essa é a oportunidade de unir o amor pelo ritmo à ocupação dos espaços públicos em movimento cultural”, explicou Erick.

A estrutura do festival, que no primeiro ano ainda engatinhava com a ajuda de patrocinadores e dos próprios realizadores, em sua 5º edição já deixa a clara a evolução operacional do projeto.

Em 2018, além de um enorme palco e sistema profissional de iluminação e som, a montagem contará ainda com praça de alimentação, bares, playground para crianças, policiamento público e segurança privada, além de banheiros químicos para contemplar o público, que esse ano, deve ser de 5 mil roqueiros.

Na sexta-feira (28) o clima de rock tem início às 20h e vai até às 2h com apresentações de 6 atrações, são elas as bandas Crepúsculo, Sentapua, Antiga Roll, Nicotines, Platinados e Sociedade Roculada. No primeiro dia de festival, a programação é totalmente voltada para o rock nacional e regional.

No sábado (29) a comemoração vai das 19h às 2h e sobem ao palco 7 bandas: Carbonation, Terror Suicide, Platoon, Caos Devasta, Evil Syndicate, Kaos Horror e The Shados of Silence. Já neste segundo dia, o line up do evento conta apenas com os ritmos do rock metal, incluindo aí os grandes hits internacionais.

O acesso ao 5º Festival Poli Rock é totalmente gratuito mas está proibida a entrada com bebidas alcoólicas em garrafas de vidro no perímetro do evento, por isso a organização da festa estará disponibilizando garrafas de plástico de 2 litros para que o público possa transferir as bebidas e aproveitar a música sem apresentar riscos físicos ao coletivo.

