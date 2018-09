Anitta apoia Bolsonaro? Cantora é bombardeada na web e faz textão

Desde que seguiu uma amiga que é pró-Jair Bolsonaro (PSL), a cantora Anitta não teve mais sossego. No início da noite desta quarta-feira (19), a funkeira decidiu se pronunciar sobre as reclamações de seus seguidores pelo Instagram, porém no Twitter, mais cedo, ela tentou explicar o que realmente aconteceu, não obtendo sucesso.

"Eu não segui um perfil em apoio à nenhum candidato. Segui um perfil de uma amiga de 8 anos que finalmente consegui reencontrar e se ela escolheu expor seu voto é um problema dela.", disse à funkeira.

Já no textão do Instagram, a cantora mais uma vez não confirmou se é ou não a favor do mais polêmico candidato à presidência da República.

Em outro twíte, ela ressalta: "Não quero ser obrigada a odiar ninguém por isso. Não quero ser obrigada a fazer campanha política quando não foi esse o trabalho que escolhi.".

Já no textão do Instagram, a cantora mais uma vez não confirmou se é ou não a favor do mais polêmico candidato à presidência da República, ainda mais em um dia que os artistas estão com a campanha contra o presidenciável #EleNão, deixou os seguidores atordoados. Em trecho, a cantora desabafa:

"Anos de trabalho na minha carreira de cantora em que apoiei de diversas maneiras as ideias que acredito não vão ser apagados por não querer me envolver com política, pelo menos não para mim.".

Confira o texto de Anitta na íntegra:

"Essa sou eu. Eu sou contra a violência, contra a discriminação de qualquer espécie. Sou contra o ódio e a intolerância. Sou a favor da igualdade de gênero, contra a homofobia e o racismo. Defendo a liberdade do outro de decidir o que fazer com seu corpo. Através da minha arte tento contribuir com o que posso para vivermos num mundo melhor e mais igualitário. Anos de trabalho na minha carreira de cantora em que apoiei de diversas maneiras as idéias que acredito não vão ser apagados por não querer me envolver com política, pelo menos não para mim. Eu sou brasileira e quero que nosso país melhore assim como cada um de vocês. Eu nasci pobre e com muito esforço tenho conquistado meu caminho. Sofri por ser funkeira, favelada e ainda sofro por ser mulher. Eu não queria sofrer ainda mais com tanto ódio e ataques. Vivemos tempos difíceis e é esse o meu desejo. Qualquer coisa diferente do que citei acima não tem meu apoio, obviamente. Respeitem o próximo e suas decisões. Isso sim vai ajudar a sermos uma sociedade tolerante. Nós somos esse país.".

Alguns seguidores permanecem a favor da cantora, no entando a maioria discursa contra e diz estar decepcionado. Outros fazem analogia a rainha do pop Madonna e Lady gaga, por exemplo, que se pronunciaram na época das eleições americanas contra o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"diegocrisferQuando Trump se candidatou a eleição dos EUA varios artistas internacionais de peso como Madonna por exemplo se posicionaram contra ele e olha que ela tem dinheiro pra até a centésima geração dela, pouco importa quem governaria aquele país. Mas ela foi e se posicionou e vc não quer falar nada ? Ainda mais contra um cara que denigre a imagem da mulher , a mulher Que vc tanto diz “defender”? Feminismo só pra vender single né bb e encher o rabo de dinheiro. Vc não merece o poder que vc tem pq vc não usa ele pra absolutamente nada , ainda mais quando o país mais precisa! #EleNao#VcTbmNao"

"danilofm1A democracia do país sendo ameaçada e Anitta diz que não é obrigada a expor sua opinião política. Eu não fico nem surpreso pq esse é o tipo de artista que tem valor no Brasil. É por isso que eu te amo @pitty, @caetanoveloso. @nandoreis , @gilbertogil, entre outros artistas que vão a luta não só pra rebolar a bunda e sim pra protestar, ir atrás de um futuro melhor pra nação. Ela tem medo de ser boicotada pelos eleitores do bolsonaro, mas tem a obrigação MORAL de defender ela mesma. Na eleição dos Estados Unidos até beyoncé, Katy Perry, Madonna e outros artistas que se preocupam com o futuro da democracia do país se manifestaram contra Trump e à favor de Hillary. Mas pera, estamos no Brasil, vamos aplaudir a bunda da Anitta! Haaa vai tomar no cool..."

"eryckarochaaMulher sensata, não é obrigada a dizer em quem vai votar, o povo se esquece que o voto é secreto e que os tempos de voto de cabresto já acabaram, querer obrigá-la a dar opinião em quem vai votar pra influenciar terceiros é errado sim! Cada um precisa ter o mínimo de nossa em fazer suas pesquisas e escolhas, quero ver o brasileiro votando em quem mais se encaixou com ele dentro das pesquisas que os mesmos fizeram e não por que algum artista citou algo que o candidato tenha feito de certo ou errado. @anitta tem meu apoio e de outros milhares de fãs em permanecer firme na decisão de não se envolver publicamente com a política."





