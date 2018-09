Quer ser a Musa Amazonas 2018 Sun Paradise? Inscrições abertas

A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 250 candidatas de todas as zonas e bairros de Manaus, participem do concurso | Foto: Reprodução

Manaus - As inscrições para participar da edição 2018 do Musa Amazonas Sun Paradise já estão abertas. E nestes primeiros dias, cerca de 100 musas já manifestaram o interesse em disputar, o titulo e os R$5 mil da premiação. A competição é organizada pela Produz +, Assessoria de Comunicação.



A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 250 candidatas de todas as zonas e bairros de Manaus, participem do concurso neste ano. Musas do interior do Estado também devem entrar na disputa.

Processo rápido e gratuito

Para realizar a inscrição, basta informar o nome completo, idade e bairro onde mora e enviar uma foto de corpo inteiro para o whatsapp (92) 99191-1770 . A candidata precisa ter idade igual ou superior a 16 anos.

Encontro marcado

O primeiro encontro de organização do evento acontece neste domingo, 23 de setembro, às 9h, no auditório do Centro Estadual de Convivência do Idoso, localizado na rua Wilkens de Matos, s/Nº, bairro Aparecida, Zona Sul. Durante a reunião, as musas receberão o cronograma do concurso.

