Abertas as inscrições para o Miss e Mister Amazonas 2018

Manaus - Segue até o dia 13 de outubro o período de inscrições para a 2ª Edição do concurso Miss e Mister Amazonas 2018. Os eleitos deverão representar o Amazonas na etapa nacional, que acontece no mês de dezembro na cidade de São Paulo.

Para participar o candidato deve entrar em contato com a coordenação estadual pelo número (92) 98408 -7633. Se preferir, o interessado pode ainda conferir os detalhes no Instagram @missemisteramazonas2018.

A edição estadual do concurso está programada para acontecer nos dias 1 e 2 de novembro, no município de Presidente Figueiredo.

Esse ano a coordenação estadual do concurso está sob a responsabilidade do produtor cultural e estilista Eglison Gomez, que por quatro anos foi coordenador estadual do concurso Miss e Mister Brasil Ecologia.

“Como tudo na minha vida, esse é mais um desafio. Vamos levar a beleza do nosso Estado para uma competição nacional, com representantes de todo. Então, você que sonha em ser Miss ou Mister, corre para se inscrever”, conclui o coordenador.

*Com informações da assessoria

