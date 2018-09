‘O Mistério do Relógio na Parede’ estreia trazendo magia aos cinemas

Manaus – A magia dos estúdios da Universal Pictures abre a agenda de cinema da semana com a estreia da fantasia ‘O Mistério do Relógio na Parede’. A produção promete um mergulho no imaginário das fábulas.

Aventura e ação também dominam as salas dos cinemas na estreias dessa quinta-feira (20). Confira a agenda!





O Mistério do Relógio na Parede

A produção da Universal Pictures é dirigida por Eli Roth | Autor: Youtube

Misturando suspense, terror e muita fantasia, a principal estreia da semana nos cinemas é um encontro de vários gêneros em uma verdadeira fábula. A produção da Universal Pictures é dirigida por Eli Roth e o filme chega aos cinemas nesta quinta-feira (20).



A aventura mágica narra o conto de arrepiar de um garoto de 10 anos, o Lewis, que passa a morar com seu tio em uma casa antiga com um misterioso coração que faz tique-taque. Mas sua nova casa acaba se tornando um mundo secreto de bruxos quando Lewis acidentalmente desperta os mortos.

Confira a programação:

Shopping Ponta Negra, Cinépolis –14h; 15h20; 17h50; 20h20; 22h40;

Shopping Manaus Plazza, Cinépolis – 13h45; 15h45; 18h; 20h15;

Shopping Milleniun, Cinépolis – 15h; 17h15; 19h30; 21h45;

Manauara Shopping, Playarte –16h20; 18h40; 20h; 21h;

Studio 5, Cinemark – 13h50; 16h20; 18h50; 21h20;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 14h45; 17h; 19h15;

UCI Sumaúma Park Shopping – 13h20; 15h35; 17h50; 20h05; 22h25;

Shopping Grande Circular, Centerplex – 16h45; 19h15; 20h45;

Shopping ViaNorte, Multiplex – 17h; 15h30; 17h30; 19h30; 21h; 21h30.

22 milhas

Prometendo muita aventura e ação a produção estrelada por Mark Wahlberg também chega aos cinemas nesta quinta-feira (20) | Autor: Youtube





Prometendo muita aventura e ação a produção estrelada por Mark Wahlberg também chega aos cinemas nesta quinta-feira (20), trazendo uma daquelas histórias em que empatia é a palavra certa para definir a relação com o protagonista.

O filme conta a história de um agente da CIA que depois de ser auxiliado por uma unidade de comando tático ultrassecreta, tem que transportar um informante da Indonésia do centro da cidade para o refúgio em um aeroporto a 22 milhas de distância.

Escolha seu horário e embarque nessa viagem!

Shopping Manaus Plazza, Cinépolis – 15h16; 17h30; 19h46; 21h45;

Shopping Milleniun, Cinépolis – 17h45; 20h; 22h15;

Manauara Shopping, Playarte – 15h25; 17h35; 19h40; 21h40;

Studio 5, Cinemark – 14h40; 16h05; 17h05; 18h30; 19h30; 21h; 22h;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 18h50; 20h50;

UCI Sumaúma Park Shopping – 13h45; 15h40; 17h45; 19h50; 21h55;

Shopping Grande Circular, Centerplex – 14h45; 17h15; 19h15; 21h45;

Shopping ViaNorte, Multiplex – 18h; 20h; 21h45.

Buscando...

O filme distribuído pela Sony Pictures promete momentos de tensão e suspense | Autor: Youtube

Um pai desesperado com o desaparecimento da sua filha de 16 anos decide invadir o computador da jovem para procurar pistas que possam levar ao seu paradeiro.O filme distribuído pela Sony Pictures promete momentos de tensão e suspense durante essa jornada.



Confira os horários e assista ainda nesta quinta-feira (20) essa saga.

Shopping Milleniun, Cinépolis – 14h30; 16h45; 19h; 21h15;

Shopping Ponta Negra, Cinépolis – 15h; 17h20; 19h50; 22h10;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 16h20; 18h40; 21h;

Manauara Shopping, Playarte –14h20; 16h40; 19h; 21h20;

UCI Sumaúma Park Shopping – 15h10; 17h25; 19h40; 21h55.





