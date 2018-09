Shopping em Manaus passa a aceitar a presença de cães e gatos

Manaus - Os animais de estimação estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, compartilhando momentos de lazer e de diversão. Para fortalecer ainda mais esses laços, o Amazonas Shopping tornou-se um centro de compras pet friendly, preparado para receber os bichinhos.

As equipes de apoio do shopping passaram por treinamento, com foco nos novos visitantes, e o espaço recebeu comunicação visual específica, com as informações necessárias para quem quiser levar o seu pet ao centro de compras.

Para comemorar a novidade, o shopping realiza no próximo mês uma série de eventos para os bichinhos de estimação e seus donos. De 05 a 28 de outubro, o Amazonas Shopping vai receber o evento ‘Mônica Pet’, um parque temático com várias atividades, como piscina de bolinhas, labirinto, entre outras atrações. No espaço, os donos poderão participar de oficina de confecção de bandana e fazer caricaturas com os pets. Também em outubro, o Amazonas Shopping promoverá um evento de adoção de animais.

Regras

O cliente pode consultar os displays instalados em pontos estratégicos do shopping, para ter acesso às informações sobre como proceder para garantir total conforto ao seu bichinho de estimação, seguindo as normas que são adotadas nos espaços pet friendly.

Uma das orientações é para o uso de coleira e guia. As únicas áreas em que não é permitida a entrada dos animais, por exigências sanitárias, são na Praça de Alimentação, restaurantes, banheiros e fraldário. As lojas que permitem a entrada dos animais estão devidamente identificadas.

Caso o pet faça necessidades fisiológicas no local, é só acionar o segurança mais próximo, para que chame a equipe de limpeza. Nos corredores, o shopping disponibiliza, gratuitamente, saquinhos para a coleta e lixeiras para descarte. Por questões de segurança, nas escadas rolantes os animais devem permanecer no colo dos seus proprietários.

