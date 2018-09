Evento reúne obras do cineasta amazonense Ari Santos

Manaus – Neste sábado (22), a partir das 18h30, acontece a 26ª edição da Vernissage de Cinema Amazonense, realizada no Cine Teatro Guarany, localizado na Avenida Sete de Setembro, nº1546, no Centro de Manaus. O acesso ao local é feito pelo Palácio Rio Negro. Na oportunidade, totalmente gratuita, o cineasta amazonense Ari Santos reproduzirá ao público 4 documentários que montam o seu portfólio de trabalho nos últimos 11 anos.

Produzida por Sergio Cardoso, a Vernissage de Cinema Amazonense é um evento cultural que dá visibilidade a produtores locais com a realização de mostras públicas de seus trabalhos.



O cineasta manauara Ari Santos é o convidado especial da noite e deve apresentar ao espectadores 4 documentários produzidos entre os anos de 2007 e 2015. Conhecido no cenário por sua identidade humanizada, as obras realizadas por Ari estão sempre transitando sobre assuntos que trazem à tona memórias afetivas sobre os temas em questão.

Ari apresentará os documentários "Nômades Urbanos", "Filhos do Haiti", "Artistas" e "Parque Amazonense" | Foto: Divulgação

Estão na programação da noite os documentários "Nômades Urbanos", "Filhos do Haiti", "Artistas" e "Parque Amazonense". Conheça um pouco mais sobre os filmes.



“Nômades Urbanos” (2007) – O filme foi o primeiro documentário produzido por Ari, ainda na época da faculdade. A história narra as andanças da comunidade hippie, muitas vezes incompreendida pela sociedade que os julga como ‘desocupados’. A produção mostra o cotidiano dos hippies pegando caronas na estrada em meio ao cotidiano urbano, elencando as dificuldades e as coisas boas desse estilo de vida. O documentário ganhou o prêmio de Menção Honrosa no 3º Festival de Curta Amazônia, em Rondônia.

“Filhos do Haiti” (2011) – A ideia do filme partiu do diretor Darwin Porto e foi finalizada por Ari Santos. O documentário conta a história da imigração dos haitianos para o Amazonas ainda em 2011. A equipe foi até a Igreja Católica São Geraldo que foi responsável por acolher os imigrantes. A obra mostra as dificuldades de sobrevivência e as dinâmicas de adaptação dos haitianos na cidade.

“Artistas” (2013) – O documentário, em tom de alegria e resiliência, conta a história de artistas de rua que em Manaus ganham a vida dia após dia, enfrentando dificuldades diversas.

“Parque Amazonense” (2015) – A história conta sobre a construção do Parque Amazonense, o principal campo de futebol da época de ouro do esporte baré. No filme, moradores e jornalistas contam com brilho nos olhos sobre o processo de montagem do local e das boas memórias que nasceram a partir da obra em 1918.

