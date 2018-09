Marcos Arigó se apresenta no Programa Raul Gil deste sábado (22)

Manaus - Nascido em Santarém, no Pará, Marcos da Silva Barbosa – o Marcos Arigó – desde pequeno já mostrava o talento para a comunicação e para a música. Quando ainda criança roubava a cena ao mostrar sua voz nos encontros entre familiares e amigos. Mudando-se para o Amazonas com os pais, foi aqui que o cantor e radialista deu início a vida profissional nos bares e eventos da cidade.

Consolidada a carreira na capital amazonense, Marcos se prepara agora para alçar voos ainda mais altos. O artista participa neste sábado (22) do Programa Raul Gil, no SBT. A passagem do nortista pelo tradicional programa de auditório acontece no ‘Quadro do Banquinho’, onde um grupo de artistas brincam em uma gincana até serem eliminados por vez.

Na oportunidade, Arigó também apresenta no palco as músicas do novo repertório no cenário do bolero e do arrocha, além das músicas da banda de forró que o cantor também integra em Manaus, a Tomi Xote. De acordo com Marcos, o convite veio em um ótimo momento e chegou reafirmando a qualidade do trabalho que o músico vem realizando no Estado.

O cantor se apresenta no Programa Raul Gil neste sábado (22) | Foto: Divulgação

Abrindo shows para cantores como Gusttavo Lima e a dupla Matheus e Kauan, Arigó conta que recebeu o convite da produção do SBT após uma temporada de shows entre as cidades do interior e a capital do amazonas, nos últimos meses.

“Quando me ligaram, disseram que há algum tempo estavam fazendo uma pesquisa sobre artistas da região, que estavam em evidência, e alguns agentes chegaram a assistir shows meus pelo interior e em Manaus. Eles pediram pra que eu fosse à São Paulo, sem compromisso, fazer uma entrevista e quando cheguei lá, fui convidado para participar do Programa do Raul Gil. Eu fico extremamente feliz em poder representar o Norte do País em rede nacional e mais ainda em poder ser reconhecido pelo resultado do meu trabalho”, destacou Arigó.

Abrindo shows para cantores como Gusttavo Lima e a dupla Matheus e Kauan, Arigó conta que recebeu o convite da produção do SBT após uma temporada de shows | Foto: Divulgação

Parceria

Com agenda lotada entre shows e programas de rádio, Marcos segue em parceria de sucesso com o produtor Lourival Marques, manauara, mas que atualmente mora em Goiânia.

Lourival é responsável por vários sucessos de artistas consagrados como Naiara Azevedo, Felipe Araújo, João Neto e Frederico, além de Joelma. O trabalho mais recente do produtor foi o novo DVD do cantor Lucas Lucco, e agora assina a produção do novo CD de Marcos Arigó, com músicas autorais.

"Nós estamos com um projeto novo e autoral para toda a nação do bolero e arrocha. Estar no Programa do Raul Gil, este apresentador respeitado em todo Brasil, é uma experiência ímpar e marcante na retomada de minha carreira solo, em parceira com meu empresário Sandro Magalhães. O público pode esperar um trabalho feito com muito carinho e dedicação a todos que gostam do meu trabalho" diz o cantor.

Arigó

Radialista desde 2009, o músico também é apresentador do Programa do Arigó, exibido de segunda a sexta-feira das 13h30 às 15h em uma rádio de Manaus. Em 2001 iniciou sua carreira como cantor de bolero, interrompendo-a em 2008 para que, no início de 2009, assumisse a banda Tomi Xote como cantor e empresário.

O contato com o músico pode ser feito por meio dos telefones (92) 99384-6973 / 99108-3751.

Leia mais:

Programa Cultural promove 'Batalha de Dj's' no Centro da cidade

5ª edição do Festival Poli Rock reúne 13 bandas em Manaus