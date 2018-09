Palhaços Patati Patatá se apresentam neste final de semana em Manaus

Manaus – Alegria, diversão, bom humor e muita palhaçada agitam o show da dupla de palhaços mais famosa do Brasil, Patati Patatá, durante este final de semana. Em apresentações únicas na cidade, os palhaços estarão no Ramito Circo, localizado no Shopping Manaus ViaNorte – Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues/ n°3760/ bairro Nova Cidade.

Os dois artistas chegam a Manaus exclusivamente para a apresentação no circo com o seu novo show intitulado ‘Alegria’. Os palhaços que consolidaram visibilidade nacional já somam a visitação de mais de 15 milhões de crianças em escolas de todo o Brasil por onde passam levando positivismo por meio da arte teatral.

As sessões acontecem durante todo o final de semana. Na sexta-feira (21) a apresentação é as 15h30, no sábado (22) às 18h, e já no domingo (23) o show é às 20h30. As entradas custam R$30 a inteira e R$15 a meia reservadas para criança de 2 a 12 anos, estudante com carteirinha, idoso acima de 60 anos, professor e doador de sangue.

O Ramito Circo permanece armado no Shopping Manaus ViaNorte com uma equipe de mais de 30 integrantes, entre artistas, técnicos e pessoal de apoio. O circo tem origem no tradicional Broadway, com sede em Belo Horizonte (MG). Além de Patati e Patatá o Ramito também apresenta os palhaços Tulypa, Romerito e Fuleragem, além de trapezistas, mágico, acrobatas, malabaristas e o Globo da Morte.

