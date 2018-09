Boi Garantido lança o tema para o Festival de 2019 em Parintins

Segundo o presidente da associação, o assunto escolhido para o Garantido brincar de boi no próximo ano é uma espécie de homenagem ao item ‘Galera’. | Foto: Reprodução





Manaus – Nesta sexta-feira (21) a nação vermelha e branca promete tremer o município de Parintins com a chegada do Boi Garantido para o lançamento do tema que deve ser apresentado no Festival Folclórico de Parintins 2019. O grande espetáculo acontece a partir das 21h, no Centro da cidade, localizada a 369 Km de Manaus em linha reta.

De acordo com o presidente da associação – Fábio Cardoso – o ‘Boi do Povão,’ como é carinhosamente conhecido pelos simpatizantes, deve chegar esta noite na rampa do Mercado Central de Parintins, no Centro do município, e de lá segue para uma balsa flutuante onde o bumbá deve ser recebido com muita música pela Batucada e os Vaqueiros da Baixa.

Após a recepção do boi a nação perrexé segue para a Avenida João Melo até a Avenida Amazonas, na frente da Catedral de nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. No local um palco foi montado para o grande show de anúncio do tema que disputa o título de campeão do festival que acontece em 2019, além de outras novidades.

Ainda segundo o presidente da associação, o assunto escolhido para o Garantido brincar de boi no próximo ano é uma espécie de homenagem ao item ‘Galera’, que é a torcida apaixonada do boi vermelho e branco. O tema é um dos itens avaliados pelos jurados durante a escolha do boi campeão durante a disputa pelo troféu no Festival Folclórico de Parintins.

"Será um tema voltado para a Nação Vermelha e Branca, para sua história, suas vitórias e pelo que há de melhor no povo da baixa de São José", antecipou o presidente Fábio.

Messias Albuquerque, o vice-presidente, também destacou o envolvimento dos membros da associação para o momento de festa.

“Estaremos com mais de 300 pessoas envolvidas. O momento é de união e força para buscarmos essa conquista. Contaremos com a presença dos nossos itens oficiais, Batucada, Garantido Show, Comando e todos os segmentos nesse início de trabalho", destacou Messias conclamando o povo de alma vermelha para a largada.





