Exposição 'Pelos Rios de Água Doce' conta obras de 40 municípios do AM

Manaus - O Centro Cultural Usina Chaminé receberá na noite desta sexta-feira (21), a partir das 19h, convidados para o vernissage da exposição “Pelos Rios de Água Doce: Onde a Vida Acontece”, que reúne 115 obras, de mais de 70 artistas.

Com curadoria de Rosa dos Anjos, a mostra tem como finalidade, evidenciar a excelência dos trabalhos dos artistas da capital e do interior do Estado do Amazonas, a complexidade do universo hidrográfico da região e o cotidiano das pessoas que com os rios, de alguma forma, tenha algum vínculo.

Artistas consagrados e da nova geração integram o elenco da exposição nas expressões artísticas de pintura sobre tela, fotografia, desenho, grafite, design de mobiliário e escultura.

“Foram mais de 60 dias ininterruptos para chegarmos ao resultado desejado. Após o processo de chamamento e seleção dos trabalhos artísticos, o que mais causou contratempos, foi o recebimento das obras do interior do Estado, devido as longas distâncias, pois as mesmas foram encaminhadas através de embarcações", informou Rosa.

Vernissage da exposição “Pelos Rios de Água Doce: Onde a Vida Acontece” | Foto: Luiz Otávio

E la ainda salientou a importância do diálogo harmonioso e criativo entre as obras selecionadas, com peças que vão celebrar a arte, a cultura, a ampla predisposição artística regional e a genialidade dos artistas amazonenses, que naturalmente tem este estreito relacionamento com os rios.

A exposição “Pelos Rios de Água Doce: Onde a Vida Acontece”, estará aberta para visitação pública gratuita, de 22 de setembro até o início de novembro, de terça a sexta-feira, das 08 às 14h e aos sábados, das 08 às 13h.

Serviço

O que: Vernissage da exposição “Pelos Rios de Água Doce: Onde a Vida Acontece”

Quando: sexta-feira (21/09), às 19h

Onde: Centro Cultural Usina Chaminé – Avenida Lourenço da Silva Braga, S/N, Centro – Manaus

Valor: Entrada Gratuita

Contato: (92) 3633-3026

*Com informações da assessoria

