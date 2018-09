Concurso de moda escolhe nova beleza adolescente em Manaus

O evento acontece na noite deste sábado (22) em comemoração aos 50 anos de atuação da Escola Estadual Presidente Castelo Branco na capital | Foto: Reprodução





Manaus - O bairro do São Jorge, localizado na Zona Oeste, vira um celeiro de moda e novos talentos durante a realização da escolha do Garoto e Garota Estudantil no Concurso Beleza Estudantil. O evento acontece neste sábado (22) às 19h na Quadra Poliesportiva da Escola Estadual Presidente Castelo Branco. A festa acontece em comemoração aos 50 anos de funcionamento do centro de ensino.

Em alusão a valorização das práticas pedagógicas, artísticas e culturais, desde o mês de agosto a Presidente Castelo Branco vem realizando uma série de atividades envolvendo o corpo estudantil como forma de celebrar as cinco décadas de atuação da escola estadual em Manaus, consolidando-se como um dos mais tradicionais colégios da capital do Amazonas.

Com apoio da Rodrigo Produções, o Grêmio Estudantil junto à diretoria do local promovem o Concurso Beleza Estudantil, que entre estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio, disputam a vaga de Garoto e Garota Estudantil 2019. Na oportunidade, profissionais do cenário artístico e da beleza estarão compondo o júri do concurso que deve revelar novos talentos amazonenses.

A banca de jurados deve ser formada por Valentina Cid (atual sinhazinha do boi-bumbá Caprichoso), Michel Almeida (Mister Parintins 2018), Thalita Brasil (empresária do ramo de beleza da Clínica Brasil Fisiocorpo), e Carlos Valente (fisiculturista).

A entrada no evento é gratuita mas é necessário ter sido convidado por algum dos candidatos ao prêmio disputado. Para maior comodidade a Escola Estadual Presidente Castelo Branco também oferece mesas que podem ser reservadas por meio do telefone: 9 9532-1134.





