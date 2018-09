Projeto de autoconhecimento cultural contempla jovens ribeirinhos

Coordenado pelo biólogo e Arte-Educador – Emerson Pontes - o projeto Incenturita é desenvolvido em módulos e visa principalmente a maior expressão do jovem ribeirinho | Foto: Keila Serruya





Manaus - Com o objetivo de promover a leitura e contribuir por meio das artes integradas para o domínio da oratória e escrita nos municípios do interior do Amazonas, o projeto ‘Incenturita’ chega como um importante trabalho educativo de incentivo e estimulo ao pensamento crítico, desempenho escolar, desenvolvimento e relacionamento pessoal e social, entre mais de 160 adolescentes e jovens – com idade entre 11 e 28 anos - ao mesmo tempo que os aproxima da cultura amazonense valorizando o movimento ribeirinho.

O programa é realizado com estudantes de Núcleos de Conservação e Sustentabilidade (NCS) da FAS, localizados em comunidades ribeirinhas de Unidades de Conservação do Amazonas. O contato com a juventude ribeirinha em sua realidade busca entender um pouco sobre sua autoimagem, suas relações sociais e sobre como interagem com as habilidades de leitura, escrita e oratória.

A iniciativa da Fundação Amazonas Sustentável tem desenvolvido o ‘Incenturita’ com mais de 160 adolescentes e jovens de comunidades ribeirinhas | Foto: Keila Serruya

Coordenado pelo biólogo e Arte-Educador – Emerson Pontes - o projeto Incenturita é desenvolvido em módulos e visa principalmente a maior expressão do jovem ribeirinho. A estratégia é envolver os alunos em formações vivenciais de uma semana, onde a parceria com escola e comunidade é fundamental.



Em cada semana é dialogada e vivida alguma das multilinguagens artísticas das Artes Cênicas e Visuais, tais como colagem, pintura, maquiagem, desenho, figurino, instalação, dança, teatro, além de música.

“Tem jovem aqui que por causa da timidez não mostra o seu potencial, mas quando a gente vê apresentando um teatro do Projeto, vê falando mais, a gente se impressiona e fica feliz. Lembro da vez que tinha um monte de pais se emocionando ao ver isso”, disse Waldemir Triucuxuri, líder Tuxaua da comunidade indígena Três Unidos (APA Rio Negro).

O contato com a juventude ribeirinha em sua realidade busca entender um pouco sobre sua autoimagem | Foto: Keila Serruya

As obras criadas são inspiradas em histórias vividas e narradas pelos próprios jovens. Os contos compõem o Banco de História de Vida, que hoje é o principal acervo do projeto Incenturita. “O que vivem na realidade ou na imaginação, tanto faz. Tudo é escrito, falado e lido pelos próprios jovens. As suas experiências viram Histórias. As Histórias inspiram a Arte. A Arte expressa suas Vidas” - conta Emerson Pontes, coordenador da iniciativa e que também encarna Uýra Sodoma, uma entidade Drag da floresta, que eventualmente visita os jovens como estímulo à Criação.



Além de utilizar obras de escritores consagrados, como Vera do Val e Thiago de Mello, o projeto vem conectando presencialmente os jovens a escritores, como Jan Santos e Beatriz Mascarenhas, que visitam as comunidades como voluntários e partilham com os jovens a sua experiência na imortalização de histórias.

O projeto ‘Incenturita’ chega como um importante trabalho educativo de incentivo e estimulo ao pensamento crítico | Foto: Keila Serruya

“São jovens que contam histórias o tempo todo. Histórias orais de assombração, ou ‘visagem’ como chamam, histórias de animais, de temporais, de caminhadas na floresta, etc. Nosso objetivo ali é estimulá-los para que possam saber que sabem enxergar como possível a imortalização de suas histórias através da escrita. Por isso, nada melhor que possam interagir diretamente com alguém que dedica sua vida à arte da escrita. Além disso, prevemos conectar os jovens a outras pessoas, como músicos e outros artistas visuais” – finaliza Pontes.

As obras criadas são inspiradas em histórias vividas e narradas pelos próprios jovens. Os contos compõem o Banco de História de Vida, que hoje é o principal acervo do projeto Incenturita | Foto: Keila Serruya





Leia mais:



História de Barreirinha: Princesa do Andirá completa 137 anos

Tecnologia Natural: Luz do Sol purifica água para os ribeirinhos