Banda amazonense estreia em Manaus trazendo o melhor da Black Culture

Manaus – Uma noite de muita dança e exaltação da música negra marcarão a estreia da banda amazonense ‘What The Funk’ neste sábado (22), em Manaus. Com formação e experiência musical diversa, os seis integrantes do projeto resolveram se unir em torno de paixões em comum: o funk, o samba rock e o R&B. E será com um Baile Funk, com direito aos clássicos do Bonde do Tigrão, que o grupo fará o seu début no bar ‘Os Intocáveis’, localizado no bairro Vieiralves, na zona centro-sul da capital.

O repertório da noite contará ainda com sucessos de Pabllo Vittar, Iza, Anitta e Ludmila. Além de Funk, o público também vai curtir músicas marcantes do samba rock, dentre outros, canções de Marcelo D2.

Sambas e pagodes brasileiros de grupos que dominaram as paradas musicais nas décadas de 80 e 90, como o Só Pra Contrariar, estarão presentes. Da música internacional, Beyoncé e The Black Eyed Peas são alguns dos nomes que são destaque na playlist.

A cantora Hayanne Jobim, uma das vocalistas do What The Funk, disse que o grupo preparou um show para levantar a galera. As inspirações são os bailes de charme, que dominaram o Brasil entre o fim dos anos 1980 e início dos 1990, e os bailes Funk, que estouraram em 1990 e se reinventam a cada verão.

“A nossa proposta é tocar músicas que destaquem e valorizem a cultura negra brasileira, como o funk e o samba. Mas também vamos de R&B, com muita Beyoncé. É um show para ir até o chão. Dançar muito e se divertir com liberdade. Os bailes Funk são sucesso há muito tempo e, apesar disso, o público ainda não tinha a oportunidade de curtir uma banda ao vivo fazendo isso aqui em Manaus. Agora terá”, disse Jobim, que tem dois anos de carreira e também é vocalista da banda Destilados.

O What The Funk tem Hayanne Jobim e Gilberto Andrey nos vocais. No teclado, Alexandre Pedraça. Weslley Augusto comanda a bateria e Gabriel Souza o baixo. Na guitarra, o músico João Bitar.

