Arte regional, cultura de rua e natureza durante o fim de semana

Manaus – Exposições artísticas, programação para as crianças, cinema e cultura, música e arte de rua são algumas das opções trazidas pela Agenda Cultural do Em Tempo para este final de semana na cidade.

Exposição artística

A exposição conta com mais de 40 obras | Foto: Reprodução

O Centro Cultural Usina Chaminé receberá na noite desta sexta-feira (21), a partir das 19h, convidados para o vernissage da exposição “Pelos Rios de Água Doce: Onde a Vida Acontece”, que reúne 115 obras, de mais de 70 artistas.



Com curadoria de Rosa dos Anjos, a mostra tem como finalidade, evidenciar a excelência dos trabalhos dos artistas da capital e do interior do Estado do Amazonas, a complexidade do universo hidrográfico da região e o cotidiano das pessoas que com os rios, de alguma forma, tenha algum vínculo.

A exposição “Pelos Rios de Água Doce: Onde a Vida Acontece”, estará aberta para visitação pública gratuita, de 22 de setembro até o início de novembro, de terça a sexta-feira, das 08 às 14h e aos sábados, das 08 às 13h.





Circo e diversão para a criançada

A dupla Patati Patatá se apresenta na sexta, sábado e domingo | Foto: Reprodução

Alegria, diversão, bom humor e muita palhaçada agitam o show da dupla de palhaços mais famosa do Brasil, Patati Patatá, durante este final de semana. Em apresentações únicas na cidade, os palhaços estarão no Ramito Circo, localizado no Shopping Manaus ViaNorte – Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues/ n°3760/ bairro Nova Cidade.



As sessões acontecem durante todo o final de semana. Na sexta-feira (21) a apresentação é as 15h30, no sábado (22) às 18h, e já no domingo (23) o show é às 20h30. As entradas custam R$30 a inteira e R$15 a meia reservadas para criança de 2 a 12 anos, estudante com carteirinha, idoso acima de 60 anos, professor e doador de sangue.

O Ramito Circo permanece armado no Shopping Manaus ViaNorte com uma equipe de mais de 30 integrantes, entre artistas, técnicos e pessoal de apoio. O circo tem origem no tradicional Broadway, com sede em Belo Horizonte (MG). Além de Patati e Patatá o Ramito também apresenta os palhaços Tulypa, Romerito e Fuleragem, além de trapezistas, mágico, acrobatas, malabaristas e o Globo da Morte.

Cinema e Cultura

As obras apresentadas são dos anos de 2007 a 2018 | Foto: Reprodução

Manaus – Neste sábado (22), a partir das 18h30, acontece a 26ª edição da Vernissage de Cinema Amazonense, realizada no Cine Teatro Guarany, localizado na Avenida Sete de Setembro, nº1546, no Centro de Manaus.



O acesso ao local é feito pelo Palácio Rio Negro. Na oportunidade, totalmente gratuita, o cineasta amazonense Ari Santos reproduzirá ao público 4 documentários que montam o seu portfólio de trabalho nos últimos 11 anos.

Música e Cultura de Rua

Dentro da programação da Feira Integrada de Artes de Rua (Fiar), oito DJs de Manaus participarão da “Batalha de DJs”, neste sábado (22), na praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), no Centro. A batalha é um dos projetos contemplados pelo edital de Conexões Culturais 2017, lançado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).



Visando a interação e integração entre cultura de rua e a criatividade das feiras de gastronomia e de artesanato da cidade, a Fiar acontecerá nas dependências do Palacete Provincial de Manaus e na praça.

O evento levará ao espaço livre intervenções de grafite e poesias, além de feira de artesanato e gastronômica, espaço geek, break de rua, e ainda, a “Batalha de DJs”.

Pôr do Sol, Natureza e Lazer

O luau em meio ao Rio Negro tem início às 17h | Foto: Reprodução





Outra opção para matar o calor durante o verão amazônico, é o flutuante Abaré Sup and Food, que durante todo o mês de setembro oferece ao público um sofisticado line up musical em contemplação à paradisíaca imagem do pôr do sol que pode ser vista do flutuante.

Oferecendo um extenso cardápio de comidas e bebidas, o flutuante tem espaço para quase 500 pessoas e vem se consolidando na cidade como um verdadeiro floating club.

O Abaré Sup and Food dá início as atividades a partir das 8h, mas a programação musical para acompanhar o descer avermelhado do sol na região começa às 17h e vai até às 2h.

Neste sábado, as bandas Alaídenegão, Cabocrioulo, Adriano Arcanjo e Gonzaga Blantez dão vida ao especial ‘Luau – Encontro dos Rios’. A noite promete ser quente com muito beiradão, carimbo e outros ritmos aamazônicos.

O acesso ao local custa R$5 por meio do translado realizado por um barquinho, e o ingresso para contemplar o luau custa R$ 30.

