Maquiador internacional Sergio Medini desembarca em Manaus

Manaus - Representante oficial da marca Sisley Paris, o maquiador argentino Sergio Medini retorna a capital do Estado, neste sábado (29), para participar de encontro na Top Internacional do Manauara Shopping. Na oportunidade, o profissional realizará uma série de atendimentos que devem ser agendados no local.

Medini traz em sua bagagem uma larga experiência no ramo, tendo sido convidado para ser o maquiador oficial do Miss Universo 2016, além de ser representante há mais de nove anos da marca Sisley Paris.

Durante o encontro de sábado, o maquiador dará dicas importantes para o clima tropical, bem como apresentará as tendências do universo da maquiagem ao redor do mundo. Medini, que é radicado no México e possui mais de 20 anos de experiência como maquiador de marcas internacionais. Especialista no assunto, ele já fez cursos de make-up em Paris, Miami, Los Angeles, Argentina e, claro, México.

A Sisley é uma marca renomada de luxo e é reconhecida no universo da cosmética por ser especializada no domínio dos cuidados de rosto e corpo, que une experiência e ampla visão criativa. Seus produtos visam atender às necessidades dos diferentes tipos de pele e a diversas questões como: remoção de maquiagem, hidratação, antienvelhecimento, proteção solar, cuidados de cabelo e etc.

*Com informações da assessoria

