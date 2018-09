Saiu na terça- feira (25), o trailer final de 'Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwad', e a bruxa e o bruxo que existe em cada um de nós ficou "pretrificus totalus" ( totalmente petrificado) com as cenas de divulgação do novo filme do mundo mágico da escritora J.K. Rowling.



No segundo filme da franquia Animais Fantásticos, Grindewald (Jonny Depp) utilizará de toda sua vilania para conquistar seguidores para o lado das trevas, enquanto Newt Scamander (Eddie Redmayne) une-se a Dumbledore (Jude Law) para impedir os planos do bruxo do mal.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald conta ainda com a participação de Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller e Zoë Kravitz. A previsão de estreia nas telonas brasileiras é 15 de novembro deste ano.

'Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald' ganha trailer | Autor: Youtube

