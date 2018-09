Sesc abre inscrições para oficina de palhaços com companhia de SP

Manaus - O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para a oficina “Cascatas Cômicas” que será ministrada nos dias 2 e 3 de outubro, pelo grupo La Cascata Cia Cômica, de São José dos Campos (SP). A atividade gratuita é destinada para palhaços e estudantes de palhaçaria e será realizada no Sesc Centro, na rua Henrique Martins, das 18h às 21h.

A oficina visa proporcionar aos participantes o treinamento gestual cômico através de suas cascatas e claques, para a construção de repertório individual do palhaço. A inscrição é feita via e-mail no endereço jennyfer.lages@sesc-am.com.br. O interessado deve informar nome completo e RG. É necessário aguardar confirmação da participação.

A La Cascata Cia. Cômica é um grupo que tem como foco de pesquisa de trabalho a linguagem cômica e o aprofundamento na máscara do palhaço. Este caminho é a busca de expressões artísticas onde a arte do riso se manifeste. Criada em 2005 com o foco na linguagem do palhaço. Neste ano estreia o espetáculo “Precisa-se de um Mané”.

Espetáculo

Na quinta-feira (4), a partir das 19h, o grupo apresentará o espetáculo Animo Festas, no Teatro da Instalação, situado na rua Frei José dos Inocentes, no Centro da cidade. A entrada é franca e o espetáculo é destinado para maiores de 18 anos.

No freak-show 'Animo Festas', o universo do palhaço é personificado na sombria figura de Klaus, que narra suas memórias no “submundo” de festas infantis. O palhaço sobrevive de performances em festas infantis e narra suas memórias no “submundo” desses eventos, ao som de rock, música francesa e trilhas infantis dos anos 1980.

O paulistano Marcio Douglas, criador da La Cascata Cia. Cômica, encarna o anti-herói da palhaçaria. Esse freak-show de humor ácido reflete sobre questões como o valor do trabalho artístico, a felicidade e a sobrevivência.

