18ª Parada do Orgulho LGBT acontece neste domingo (30), em Manaus

Manaus - A 18ª Parada do Orgulho LGBT ocorre neste domingo (29), a partir das 16h, no Sambódromo de Manaus, localizado na avenida Pedro Teixeira, zona Centro-Oeste da capital.

Em entrevista concedida a reportagem do Em Tempo , Bruna La Close, presidente e organizadora do evento, destaca que apesar de todo o glamour, a parada aborda questões relevantes para a comunidade LGBT.

"Nós sabemos que é um evento glamouroso, mas tem todo um contexto social. Estamos trabalhando na conscientizando da comunidade. Queremos trabalhar também a questão da discriminação e intolerância religiosa", destaca Bruna.

Ainda segundo La Close, o evento é a oportunidade da comunidade comemorar vitórias, como o uso do nome social, mas também alertar sobre o voto nesse período eleitoral.

"Precisamos tomar cuidado nessas eleições. A comunidade precisa ficar alerta com falsas promessas. Devemo analisar bem as propostas, porque nós sabemos que há políticos que se aproveitam da nossa causa para prometer muito e cumprir nada", ressaltou La Close.

A reunião de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros (LGBT) no domingo é para mostrar à sociedade que as demandas LGBTs também são importantes.

"A palavra de ordem é mostrar que nós não somos minoria, somos uma maioria que faz parte da sociedade. Nós precisamos de atenção e de respostas sobre crimes contra pessoas da nossa comunidade aqui no Amazonas. Nosso ensejo é a criação de uma delegacia para apurar crimes de intolerância", finalizou Bruna.

Programação

A concentração do evento inicia às 16h, no Sambódromo e o desfile de trios deve ocorrer entre às 18h e 19h.

Na frente do trio oficial haverá uma bandeira de arco íris, no tamanho de 50 metros, que simboliza o movimento LGBT, além do som do DJ oficial do evento, Gabriel Medeiros.

Além do trio principal, haverá um trio que estará sob o comandado da Associação Cultural Toy Badé, uma das parceiras organizadoras do evento. Outro trio estará com as lideranças municipais LGBTs, além do trio da diversidade, que contará com a apresentação do Gay, da Lésbica, da Drag e da Travesti da parada, além do som do DJ Felipe Bach e gogoboys.

Após a passagem dos trios, se apresentarão no palco principal as bandas Forró de Cheiro, Banda Impakto, Banda Marrakesh e as performances das Drags Stefanella D'llamory, que é a Drag oficial 2018, e as convidadas Lorhanda D'Castro e Yaskara D'Castro. Além do palco principal, haverá uma tenda eletrônica, comandada pelo DJ Gabriel Medeiros e convidados.

A estrutura

Todos o evento contará com a passagem de quatro trios, um palco principal e uma tenda eletrônica que contarão com todo o apoio policial e de segurança no momento da parada. Estarão no evento equipes do Manaustrans, organizando o trânsito das vias próximas ao Sambódromo, além de homens do Corpo de Bombeiros (Cbmam), 150 seguranças particulares e ambulâncias do Samu.

