Morre Luciano Brasil, cantor do Boi-Bumbá Caprichoso

Manaus - Os bois de Parintins estão em luto. Na noite desta quarta-feira (26), o cantor do Boi Caprichoso, Luciano Brasil morreu. Ele estava internado há algumas semanas em um hospital local, por conta de uma bactéria que atingiu o sistema nervoso. Segundo informações de amigos próximos, o artista sofreu um AVC e não resistiu.

Luciano tinha 30 anos e era backing vocal da banda oficial de arena do Caprichoso. Ol Boi-Bumbá comunicou por meio de nota o falecimento do artista que deixa a mulher e uma filha.

A Associação Folclórica Garantido veio a público lamentar profundamente o falecimento do cantor, pois Luciano foi por 5 anos um dos integrantes do time de backing vocal, atuando, conforme nota, "com extrema competência e comprometimento com o boi da Baixa do São José.". Confira as notas na íntegra:



Nota Caprichoso

A Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, em nome do Presidente Babá Tupinambá e do vice presidente Jender Lobato, cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento do jovem artista e cantor oficial do boi negro de Parintins, Luciano Brasil.

Luciano era backing vocal da banda oficial de arena, uma pessoa carismática, dedicada ao seu trabalho e um dos artistas mais promissores de nossa agremiação.

O cantor era casado e deixa uma filha. Que Deus receba essa estrela que nos deixa para cantar nos céus e no firmamento azulado, levando sua alegria de ser Caprichoso.

Aos familiares, nossos sentimentos e que Deus conforte a família Brasil e a nação azul e branca que chora a perda de um dos mais brilhantes artistas do Caprichoso.

Nota de pesar do Garantido

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido vem de público lamentar profundamente o falecimento do cantor de boi bumbá, Luciano Brasil. Luciano foi por 5 anos um dos integrantes do time de Backing Vocal, atuando com extrema competência e comprometimento com o boi da Baixa do São José. Hoje os bois de Parintins estão de luto pela perda deste grande artista amazonense.

A família e amigos, nosso lamento por esta incalculável perda.

*Com informações da assessoria

