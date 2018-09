'Me olhava no espelho e sentia nojo de mim', diz Kéfera

Kéfera está no ar em "Espelho da Vida" | Foto: Reprodução

Kéfera Buchmann teve momentos de desabafo no sofá do programa "Conversa com Bial" desta quarta-feira (26). Ao lado da youtuber Mariana Xavier, a atriz confessou que teve problemas para aceitar sua aparência. "Tive distúrbios de autoimagem, anorexia, bulimia, fazia as dietas mais loucas possíveis. Eu me enfiei em sites que estimulavam e indicavam que a gente continuasse tendo os distúrbios, é horrível", revelou.



Ela ficou famosa no YouTube, em 2010, antes de viver a personagem Mariane na novela "Espelho da Vida", da TV Globo. Kéfera disse também que se olhava no espelho e sentia nojo. "Eu me pegava dizendo: 'meu Deus, não mereço estar viva'. Eu tinha sete, oito anos", relembra.

Sobre a vida de influenciadora digital, Kéfera afirmou que não gostava mais dos vídeos que fazia. "Era meu trabalho, mas me tornou prisioneira. Criava conteúdo por criar. Hoje estou no caminho certo, não produzo conteúdo só para meu ganho pessoal, penso no coletivo também", ressaltou.

Na página oficial no Instagram, Kéfera compartilhou a foto que tirou com o apresentador Pedro Bial e a youtuber Mariana Xavier. "Conversamos sobre corpo, autoaceitação, sofrimento coletivo e individual, resumindo ficou muito legal", escreveu.

