Zé Ramalho apresenta show comemorativo de 40 anos de carreira

Manaus - Pela primeira vez no formato voz e violão, o cantor e compositor símbolo do rock nordestino e psicodélico, Zé Ramalho chega a capital do Amazonas para apresentar a herança de sua magnífica longevidade musical. O show acontece nesta sexta-feira (28) a partir das 22h no Copacabana Chopperia – localizada na Av. do Turismo, Zona Oeste – em comemoração da nova turnê que revisita quatro décadas da trajetória discográfica do músico.

No auge dos 66 anos de idade, o poeta chega a Manaus com o show intitulado ‘Zé Ramalho – 40 anos de Música’ com um repertório conhecido do público e recheado de clássicos como 'Chão de Giz', 'Frevo Mulher', 'Admirável Gado Novo', 'Beira-Mar', 'Garoto de Aluguel', além de releituras de Raul Seixas ('Trem das Sete' e 'Medo da Chuva') e de 'Sinônimos', sucesso recente ao lado de Chitãozinho e Xororó.

Entrevista

Em entrevista ao EM TEMPO, o paraibano falou sobre a nova fase musical, além da construção do novo cenário de carreira e a felicidade em continuar fazendo dos capítulos da vida, o combustível para atuar por meio de sua poesia cantada.

A atual turnê começou a rodar o Brasil no segundo semestre de 2016, motivada pelo lançamento do box Zé Ramalho Voz e Violão - 40 Anos de Música - formato que ainda não tinha sido registrado na discografia do artista. O projeto conta com um CD acústico duplo gravado em 2015 com 22 sucessos e um DVD com o 'making of' didático.

Em entrevista ao EM TEMPO, o paraibano falou sobre a nova fase musical | Foto: Divulgação

O Grande Encontro



De acordo com Zé, grande parte do novo trabalho carrega referências pensadas em um período em que o músico estava no pique de volta ao sucesso, depois de uma parada motivada por problemas pessoais e ressuscitada com o projeto ‘O Grande Encontro’, reunião dele com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.

“O Grande Encontro, nos anos 90, foi uma consequência natural. Era como se os quatro artistas estivessem num grid de largada novamente. Era uma geração de músicos nordestinos que tinham muitas ligações entre si e por isso foi um resultado de muito sucesso. Essa época foi um divisor de águas que até hoje pode ser percebida fortemente impressa em minhas montagens”, declarou Zé Ramalho.

Álbum



Ainda de acordo com o rei do grave nordestino, a escolha do repertório dos discos que compõe a caixa comemorativa foi previamente pensada por ele e seu produtor Robertinho. Ramalho explica que o projeto ficou engavetado durante um tempo até que encontrou o momento certo para dar vida à obra.

“Eu estava montando esse repertório com Robertinho (do Recife, produtor dos álbuns), visando um projeto comemorativo dos 40 anos, com essas 22 músicas mais significativas desses longos anos de carreira. Uma gravadora estava interessada nesse projeto e demos início às gravações”, conta o musicista. Pouco tempo depois no start do projeto, a gravadora rompeu o contrato com Zé por conta de exigências que não se alinhavam.

Ramalho explica que o projeto ficou engavetado durante um tempo | Foto: Divulgação

Em Manaus

Os ingressos para o show em Manaus estão disponíveis pelo site Alô Ingressos e nas centrais de venda dos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e ViaNorte. Os valores dos ingressos variam entre R$ 55 e R$ 310.



