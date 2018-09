Musical com canções de Odair José chega ao Teatro Amazonas

O espetáculo vem arrastando o público por teatros de todo o Brasil, apresenta 20 canções do ‘terror das empregadas’ – como era conhecido o cantor | Foto: Divulgação





Manaus - Nos dias 29 e 30 de setembro o Teatro Amazonas recebe mais um grande espetáculo. Pela primeira vez na cidade, o musical ‘Eu vou tirar você desse lugar: as canções de Odair José’ chega para contemplar os fãs do cantor que ficou conhecido como o símbolo da música brasileira e resistência política nos anos 70.

A montagem teatral é uma iniciativa do jornalista, dramaturgo e diretor baiano Sérgio Maggio, que em 2014 tomou a decisão de produzir um show para eternizar a memória musical e afetiva de Odair José. O espetáculo que vem arrastando o público por teatros de todo o Brasil, apresenta 20 canções cantadas pelo ‘terror das empregadas’ – como era conhecido o cantor ainda nos tempos de ouro.

Entrevista

Em entrevista ao EM TEMPO, Maggio ressalta que a história contada no palco acompanha um roteiro ficcional para embalar as andanças do músico. Entre as dificuldades da montagem, Sérgio Maggio explica que selecionar apenas 20 faixas entre as mais de 400 músicas registradas por Odair foi um verdadeiro desafio.

“Quem é fã sabe como é difícil selecionar músicas específicas de seus artistas, pois todas significam muito pra você. Com as músicas do Odair foi assim. Eu primeiro elenquei 25 músicas das mais de 400 que ele gravou e, após uma conversa com ele, decidimos que apenas 20 montariam o show”, explica o diretor, que contou com a participação do próprio homenageado durante o planejamento da comédia.

Processo Criativo

A história nos palcos conta a jornada de vida do poeta por meio dos personagens que dão vida às suas canções. Figuras do seu acervo musical como a empregada doméstica, o roqueiro e a prostituta são nomes que constroem a poesia em cena e poderão ser reconhecidas pelos amantes da obra de Odair José.



“É muito importante usar a licença poética para se posicionar politicamente em um momento de eleição como o que estamos vivendo agora, por isso outro desafio, além da escolha das músicas, foi também respeitar a memória de luta, protesto e indignação social que fez de Odair um dos maiores representantes pela liberdade de comunicação no país e que foi censurado pelo seu compromisso com a verdade”, declarou Sérgio.



Qualidade profissional

Além da homenagem ao musicista, o elenco de atores e músicos em cena também promete ser um verdadeiro show à parte. A comédia integra intérpretes que são frutos das três últimas gerações de musicais brasileiros.



No palco cantam, Watusi (primeira brasileira e negra a estrelar um show no mítico Moulin Rouge, em Paris), Jones Schneider (de ‘O Tocador da Viola Envenenada’), Luiz Filipe Ferreira (‘O Tocador da Viola Envenenada’), Camila Guerra (‘OperAta’), Gabriela Corrêa (‘L, O Musical’), Rodrigo Mármore (‘Á Margem do Abrigo’), Tainá Baldez (L, O Musical) e Renato Milan (do projeto ‘Garçons que Cantam’).

A primeira apresentação na capital amazonense acontece neste sábado (29), às 20h; no dia 30 haverá mais duas sessões, às 16h e 19h. Os ingressos custam R$20 e o público estudante tem direito a meia entrada.

