‘Comida de Rua’ acontece neste fim de semana na zona Norte de Manaus

Manaus - Com uma programação aberta ao público, a zona Norte de Manaus, sedia neste fim de semana, 29 e 30, a primeira edição do Comida de Rua. Além da gastronomia, quem for ao evento poderá conferir shows de humor, teatro, música e bazar. O Comida de Rua é realizado pela Tenda Eventos e conta com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O Comida de Rua será realizado no amplo estacionamento da Auto Escola Nely, ao lado do Atacadão, no bairro Cidade Nova, das 18h às 0h. A animação do evento ficará por conta dos humoristas Sandro Fulerage, Seu Guga, Boxe com Palhaçada - com a intrépida Cafuxa em um super show para a criançada -, além dos cantores Luccas Moura, Jardel Rosimarie (ex-Warilou) e Vem K Sambar, levando o melhor da Música Popular Brasileira (MPB) em seus mais variados ritmos.

"O Comida de Rua Manaus chega para ser, além de um evento gastronômico e de negócios, uma oportunidade de reunir a família amazonense ou não, em um mix de atrações para todas as idades. Ocorrerá em um local amplo, com segurança e toda infraestrutura de um grande evento. A entrada será gratuita, mas teremos o estacionamento pago para maior conforto e proteção”, pontua Erick Belém, diretor da Tenda Eventos.

Solidariedade

“Haverá ainda um espaço especial dedicado a angariar fundos para ajudar a dona de casa Marina Souza Ferreira, de 60 anos, que luta contra um mieloma múltiplo. Será a Barraca da Solidariedade para ajudar a família a custear a estada dela em Brasília, onde fará o tratamento", completou Erick.

Segundo o diretor, a Praça de Alimentação será coberta e com climatizadores de ar, para maior conforto dos presentes. Para a criançada, além do show de Cafuxa, terá um Espaço Kids com brinquedos infláveis e as comidas serão comercializadas ao preço a partir de R$ 5.

Serviço

O que: 1º Comida de Rua Manaus

Quando: 29 e 30 de setembro - das 17h às 0h

Onde: Estacionamento da Auto Escola Nely, ao lado do Atacadão, avenida Max Teixeira, Cidade Nova, zona Norte

Contato: 99112-8510 / 9199-9790 (Assessoria de Comunicação do Evento)

Quanto: Gratuito

*Com informações da assessoria

