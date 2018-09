Clássico do teatro infantil ganha nova versão para os palcos de Manaus

Manaus - Ao completar 20 anos de labuta teatral no estado do Amazonas, a Companhia de Teatro Apareceu a Margarida promove a estreia do mais novo espetáculo de seu repertório, ‘O Rapto das Cebolinhas’, da lendária dramaturga para a infância, Maria Clara Machado. O palco escolhido para a comemoração é o Teatro Amazonas, no dia 15 de outubro de 2018, às 19h. Os ingressos poderão ser adquiridos aos preços de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada).

A ideia de montar o espetáculo ocorreu no início do ano, quando o grupo fazia laboratórios cênicos para a escolha de novas peças para seu repertório. ‘Iríamos montar outra obra, mas depois averiguamos e Maria Clara Machado sempre é sinônimo de um bom teatro para as crianças e jovens do Brasil’, destacou Michel Guerrero, ator, diretor e produtor.

Com a escolha, a Cia. Apareceu a Margarida resolveu estender a homenagem à autora batizando o projeto de ‘Tetralogia da Infância no Tablado: 100 anos de Maria Clara Machado’, em que a cada ano será montada uma obra da dramaturga, de 2018 até 2021, quando ela completaria 100 anos, se estivesse viva.

O RAPTO

O Coronel Felício cultiva em seu sítio três preciosos pés de cebolinhas da Índia. Quem toma o chá destas cebolinhas tem garantia de vida longa e alegria. Uma delas é roubada da horta e o Coronel contrata o Detetive Camaleão Alface para descobrir o ladrão. A cebolinha roubada é uma espécie famosa, das Índias, cujo chá é capaz de rejuvenescer, desde que preparado da forma correta.

O dono das cebolinhas vive nesta fazenda com a gata Florípedes e o cachorro Gaspar. Seu netos, Maneco e Lúcia, também vivem neste lugar, antes de uma tranquilidade tamanha. Quando o coronel decide ir à cidade contratar um detetive, aparece o senhor Camaleão Alface, especialista com diploma americano, estrela de xerife, que se encarrega do caso. E monta guarda à noite, para pegar o ladrão. Reviravoltas, música, diversão e confusão para achar o verdadeiro ‘raptor’ das incríveis cebolinhas.

O novo espetáculo da Cia. Apareceu a Margarida tem a direção e produção executiva de Michel Guerrero, que conta no elenco, além de Guerrero como Camaleão Alface, com os artistas Nivaldo Mota (Coronel), Diogo Ramon (Maneco), Aline Guedes (Lúcia), Branco Souza (Cachorro e Sapo), Márcia Siqueira (Gata), Lívia Prado (Tia Maria Clara) e Marcos Paiva (Médico).

Na ficha técnica, Carlinhos Bandeira e Lívia Prado (Arranjos e Trilha Sonora); Douglas Rodrigues (Cenários e Operação de Iluminação); Lívia Prado (Figurinos), Michel Guerrero (Maquiagem e Iluminação) e Dione Maciel (Costureira). A peça ‘O Rapto das Cebolinhas’ tem o apoio cultural da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas (AACA), Academia Atala, Restaurante Piaf e Rádio Mix. Mais informações pelo contato 99331-7090.

