Shopping em Manaus terá espaço temático da Turma da Mônica para pets

Manaus - Para comemorar o Dia das Crianças (12 de outubro), o Amazonas Shopping preparou uma série de programações para os pequenos e seus pets. De 05 a 28 de outubro, irá funcionar no centro de compras a atração “Melhor Amigo Turma da Mônica”. No espaço, os animais de estimação poderão divertir-se em um circuito de atividades. O evento é gratuito e estará instalado na Praça Central, funcionando das 10h às 22h.

O projeto “Melhor Amigo Turma da Mônica” é mais uma realização da Mauricio de Sousa Ao Vivo. Uma das atrações do espaço é a Piscina de Bolinhas para cães de pequeno e grande porte. No Labirinto, o pet poderá mostrar toda sua destreza para achar o caminho da saída e, se precisar de ajuda, os profissionais estarão por perto. Para os cães mais aventureiros e com muita energia para gastar, o Agility é o espaço ideal, com escorregadores e obstáculos em formato de rodas.

De 17 a 21 de outubro, uma surpresa está sendo preparada. Crianças, adultos e também os pets poderão ver de perto e tirar fotos com os personagens mais famosos do país, Mônica e Cebolinha. O Meet & Greet acontece das 17h às 20h.

Outras atrações

Durante o mês, Shopping também vai realizar oficina de confecção de bandanas para os pets. De sexta-feira a domingo, no horário de funcionamento do shopping, também vai ser possível fazer caricaturas dos bichinhos com seus donos. Outra atração será o evento de adoção, que irá acontecer todos os fins de semana do mês.

Pet Friendly

Desde o início do mês o Amazonas Shopping tornou-se um centro de compras pet friendly, ou seja, que permite a circulação de animais de estimação. O espaço foi preparado para recebê-los e o cliente pode consultar os displays instalados em pontos estratégicos do shopping, para ter acesso às informações sobre como proceder para garantir total conforto ao seu bichinho de estimação, seguindo as normas que são adotadas nos espaços que são pet friendly.

Uma das orientações é para o uso de coleira e guia. As únicas áreas em que não é permitida a entrada dos animais, por exigências sanitárias, são na Praça de Alimentação, restaurantes, banheiros e fraldário. As lojas que permitem a entrada dos animais estão devidamente identificadas com o Selo Pet.

Caso o pet faça necessidades fisiológicas no local, é só acionar o segurança mais próximo, para que chame a equipe de limpeza. Nos corredores, o shopping disponibiliza gratuitamente saquinhos para a coleta e lixeiras para descarte. Por questões de segurança, nas escadas rolantes os animais devem permanecer no colo dos seus proprietários.

