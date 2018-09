‘Pé Pequeno’ estreia falando sobre a importância das diferenças

Com a animação ‘Pé Pequeno’, a proposta da produtora é chamar atenção de forma lúdica para a importância do respeito às diferenças e da convivência no coletivo social | Foto: Divulgação





Manaus – Cumprindo a tradição de produzir muito bem longas metragens em forma de animações, os estúdios da Warner Bros chega mais uma vez liderando os filmes que estreiam durante a última semana de setembro. Com a animação ‘Pé Pequeno’, a proposta da produtora é chamar atenção de forma lúdica para a importância do respeito às diferenças e da convivência no coletivo social.

Drama, suspense e muita emoção também dominam as salas dos cinemas na estreias dessa quinta-feira (27).





Pé Pequeno

Um Yeti, criatura conhecida como o "Abominável Homem das Neves", está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem. Mas ele não desisti tão facilmente de provar sua tese.

A Primeira Noite de Crime

Quando um novo partido político, o New Founding Fathers of America, ascende, é anunciado um novo experimento social. São 12 horas sem lei, em que o governo incentiva as pessoas a perderem toda e qualquer inibição. A participação não é obrigatória, mas como estímulo, 5.000 dólares é dado para quem fica na cidade, e mais prêmios para quem participa.

O que de verdade importa

Alec Bailey é um engenheiro frustrado que vive em Londres e trabalha consertando eletrodomésticos, mas o dinheiro que ganha não é suficiente para pagar as suas contas. Tudo muda quando um tio distante aparece em sua vida com uma proposta irrecusável: pagar todas as dívidas e despesas de Alec desde que ele se mude para Nova Escócia, no Canadá, por uma ano. Sem muitas alternativas, o jovem aceita o acordo e inicia uma nova fase de sua vida, agora em um novo país, podendo recomeçar do zero.

