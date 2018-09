Balada adolescente resgata a tradição das matinês em Manaus

Os ingressos para contemplar a pista de dança custam R$50 e podem ser comprados na bilheteria do local no dia do evento | Foto: Divulgação





Manaus – Com a proposta de resgatar o movimento das matinês musicais na cidade, a atriz amazonense Geovanna Lopes, de 17 anos, dá uma pausa nos trabalhos audiovisuais realizados no estado do Rio de Janeiro (RJ), e retorna à capital do Amazonas para dar vida ao evento intitulado ‘Baladinha Teen’.

A iniciativa conta ainda com a presença da dupla de gêmeos e youtubers Irmãos Scribel que devem fazer presença vip junto à Geovanna Lopes com o público da balada. A festa acontece neste sábado (29) das 17h às 22h, no Boo Loo Festas, localizado na Av. rio Mar, nº 430 – bairro Nossa Senhora das Graças. Os ingressos para contemplar a pista de dança custam R$50 e podem ser comprados na bilheteria do local no dia do evento.

De acordo com a produtora do evento – a atriz amazonense Geovanna Lopes – a ideia de criar a ‘Baladinha Teen’ surgiu após uma temporada de trabalhos da intérprete no Rio de Janeiro. Lá Geovanna conta que pôde perceber um extenso mercado musical que abraça jovens menores de idade em festas que acontecem em clubes fechados.

“Morando no RJ eu comecei a observar o como Manaus ainda é carente em relação a festas produzidas para o público infanto-juvenil, não existem opções e quando acontecem são muito raras e extremamente selecionadas. Minha ideia é resgatar as tradições das matinês que aconteciam antigamente e movimentar o cenário adolescente na minha cidade”, explica a jovem que em outubro estreia uma série adolescente na Netflix.

O espaço pare receber a garotada espera cerca de 300 jovens para se divertirem ao som de muita música eletrônica, pop, internacional e funk, sob a direção do Dj Júnior Clin. O cantor teen e também amazonense Pedro Lucca se apresenta ao vivo no clube com o melhor do repertório sertanejo. O The Voice Kids Lorenzo Fortes também desembarca em Manaus para participar da festa.

No local, comidas e bebidas sem álcool estarão sendo comercializados para embalar o clima de comemoração.

