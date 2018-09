Madonna posta imagem em apoio à companha #EleNão, contra Bolsonaro

A eterna Rainha do Pop, Madonna, é a nova celebridade internacional a se posicionar a favor da campanha #EleNão, contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL). No Instagram, a cantora compartilhou, nesta sexta-feira (28), uma foto em que aparece com a boca amordaçada por uma fita com a palavra “liberdade”.

Na imagem, creditada a Aldo Diaz, Madonna usou a hashtag e os dizeres: “ele não vai nos desvalorizar”, “ele não vai nos oprimir”, “ele não vai nos calar”. Abaixo da imagem, Madonna ainda pede que “acabem com o fascismo”.

Ela se junta a uma crescente lista de artista internacionais que tem declarado sua posição contra o deputado, atual líder nas pesquisas eleitorais. Além dela, Ellen Page e Stephen Fry, que já entrevistaram o político, Dan Reynolds, Alfonso Herrera Herrera, Dua Lipa e o Black Eyed Peas aderiram à campanha.

Na última quinta-feira (27), a cantora Cher retuitou uma mensagem de uma página de fãs brasileiras, também se posicionando contra Bolsonaro.

Leia mais:

Bolsonaro passa por procedimento para drenagem de líquido no abdômen

Marília Mendonça se posiciona contra Bolsonaro e sofre ameaças