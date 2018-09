Série inspirada na história de José Aldo é indicada ao Emmy

Manaus - Inspirada na história do lutador de MMA José Aldo e protagonizada por José Loreto, a série “Aldo – Mais Forte que o Mundo” foi indicada ao Emmy Internacional 2018 na categoria filmes para a TV/minisséries.

A série brasileira concorre com as produções "Kurara: The Dazzling Life of Hokusai's Daughter” (Japão), “Man in an Orange Shirt” (Reino Unido) e “Toter Winkel” (Alemanha).

Exibida em janeiro de 2017, "Aldo: Mais forte que o mundo” contou, em quatro episódios, a história do amazonense José Aldo, um dos maiores lutadores de MMA do país. A produção é uma adaptação do filme de Afonso Poyart, "Mais Forte que o Mundo: A História de José Aldo" (2016).

Nascido na periferia de Manaus, filho de família pobre e com um pai alcoólatra, o lutador se tornou o maior campeão de MMA de todos os tempos, um ídolo mundial.

Publicação de Viviane respostada por José Aldo | Foto: Divulgação/Instagram

A minissérie seguiu uma narrativa que misturou dramaturgia, imagens documentais e entrevistas com a família, amigos e com o próprio Aldo, para revelar os bastidores da aventura deste amazonense que conquistou o mundo.



Desde a origem humilde, passando pela ida para o Rio de Janeiro em busca de uma chance na academia de Jiu-Jitsu de Dedé Pederneiras (Milhem Cortaz), até se tornar o primeiro campeão dos Peso Pena do Ultimate Fighting.

José Aldo respostou uma publicação da mulher, Vivianne, em seu instagram. Na legenda ela disse está orgulhosa pela indicação. Viviane também marcou na publicação o ator José Loreto.

"Que orgulho @josealdojunioroficial e @joseloreto quanta emoção, quanta dedicação, quanto amor envolvido!!! Saber que a história do @josealdojunioroficial está rodando o mundo é mostrar a todos que é possível, tô feliz pra caramba. Que venha o prêmio", escreveu.

A cerimônia de premiação acontece no dia 19 de novembro, no hotel Hilton New York, Estados Unidos.



