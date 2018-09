Gastronomia, humor e solidariedade no 1º ‘Comida de Rua’ em Manaus

Humoristas desembarcam em Manaus para o evento Comida de Rua | Foto: Marcio Melo





Manaus – Neste fim de semana, a Zona Norte da cidade vira celeiro de gastronomia, humor e solidariedade. A 1ª edição do ‘Comida de Rua Manaus’ chega à capital trazendo shows de humor, teatro, música, bazar em um ambiente para toda a família, além de espaço kids. Promovido pela Tenta Eventos, a iniciativa acontece no sábado (29) e domingo (30) das 17h às 0h, no amplo estacionamento da Auto Escola Nely, ao lado do Atacadão, na Av. Noel Nutels - bairro Cidade Nova.

A festa conta com o apoio da Prefeitura de Manaus por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). No local, toda a alimentação comercializada terá preços a partir de R$5. A entrada no evento é totalmente gratuita.

A animação do evento ficará por conta dos humoristas Sandro Fulerage, Seu Guga, Boxe com Palhaçada, além dos cantores Luccas Moura, Jardel Rosimarie (ex-Warilou) e Vem K Sambar levando o melhor da Música Popular Brasileira (MPB) em seus mais variados ritmos.

Além de comemoração, o momento também é de ajuda ao próximo pois no local a ‘Barraca da Solidariedade’ estará atuando na arrecadação de fundos que serão direcionados ao tratamento de saúde da dona de casa Marina Souza Ferreira, em diligências médicas em Brasília (DF).



Show de Humor



A grande aposta da noite com o público é o show de humor que acontecerá durante os dois dias do ‘Comida de Rua’. Em entrevista exclusiva ao EM TEMPO, os artistas Seu Guga e Sandro Fuleragem falaram sobre a oportunidade de estar na capital do Amazonas e de participar de uma iniciativa que une gastronomia, diversão e caridade.



“Eu não imaginava que Manaus fosse tão quente, rapaz. Vi um pombo tentando atravessar a rua aqui em Manaus mas nem chegou do outro lado porque assou na metade do caminho”, brinca o nordestino Seu Guga. “Brincadeiras à parte, a gente chega em Manaus com enorme prazer em ser abraçado por essa cidade e espera por todos nesse momento tão especial que é a primeira edição do evento”, completa o humorista.



Recém premiado no Programa do Ratinho (SBT), o intérprete e comediante Sandro Fuleragem também passou pela redação do EM TEMPO e conversou sobre a estada na capital do Amazonas.

“A gente preparou um show bem legal para o público que chegar no ‘Comida de Rua’. Como viajamos o Brasil todo com nossos shows, acabamos tendo que conhecer um pouco de cada região para regionalizar nossas piadas e não é difícil fazer isso em Manaus porque o povo daqui tem uma identidade cultural muito forte”, declarou Sandro.



Mais informações sobre a organização do evento podem ser adquiridas por meio do número de telefone (92) 99112-8510.

