Manaus recebe o lançamento do FIFA 19 com a realização de Park Geek

Manaus – Nos dias 28, 29 e 30 de setembro, Manaus se torna a capital dos jogos online com a realização da 1ª Edição do ‘Park Geek’. A iniciativa contempla os amantes do E-Sports promovendo ainda o 1º Campeonato Oficial de FIFA 19 e PES 19. O evento é promovido pela Keep – Geek & Tecnologia, em pareceria com a Federação de Futebol Digital e Virtual do Amazonas, e acontece a partir das 17h no Park Vieiralves, localizado na rua Rio Madeira, n° 450ª, bairro Nossa Senhora das Graças.

A programação no local é gratuita, exceto para quem for participar do campeonato que vai premiar os três primeiros colocados na disputa. Além do torneio, a programação vai oferecer a oportunidade dos visitantes experimentarem as novidades dos jogos digitais recém-lançados no mercado de games. Será montada um linha do tempo do futebol digital desde o Super Star Soccer 98.

De acordo com a produção da estrutura, a disputa pelo Campeonato Oficial nos jogos da FIFA 19 e PES 19 já soma dezenas de inscrições para participar da brincadeira.

“A disputa já conta com mais de 50 inscritos. As partidas serão jogadas no PlayStation 4 - FIFA 19 e Pro Evolution Soccer 2019, nas modalidades mata-mata, oitavas de final, quartas de final, semifinais e finais. As finais contarão com árbitro e narração ao vivo”, explicou a assessoria do Park Vieiralves, na Zona Sul da capital do Amazonas.

Para efetivar a inscrição no torneio, basta realizar a solicitação pelo site sympla.com.br, até a manhã desta sexta-feira (28).

Convidado Especial

O campeão nacional dos Jogos Universitários Brasileiros, Wendell Lucas Monteiro, foi convidado para participar do evento. Nos últimos anos, o atleta conquistou espaço no cenário dos jogos online, mais especificamente na modalidade de futebol digital.

O jovem venceu ainda por três anos consecutivos o campeonato de FIFA na capital do país em Brasília, e duas vezes o torneio no estado de Goiás. Wendell Lucas soma ainda o título de um dos os cinco melhores colocados na E-CUP América Latina.

FIFA 19

O simulador anual de futebol tem conquistado cada vez mais adeptos, devido às características de jogabilidade cadenciada, a oferta de clubes variados e ligas licenciadas. A principal atração são os detalhes cada vez mais minuciosos dos atletas e das técnicas de jogo, imprimindo realidade nas disputas virtuais.

Entre as novidades reveladas pela EA Sports, é a chegada da UEFA Champions League, maior campeonato de clubes da Europa. O novo jogo conta com a introdução de novas mecânicas que alteram finalizações, táticas e controle de bola.

