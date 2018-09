Bonecas realistas revolucionam o mercado de brinquedos no Amazonas

Manaus - Quem nunca pensou em parar o tempo para que a beleza e a fofura dos bebês pudessem ser eternizadas ainda nessa fase? Agora isso já é possível! Mas calma, nós não estamos falando de ficção científica. Eternizar a beleza dos nenéns com a riqueza de detalhes físicos é a missão que a artesã amazonense Cricilene Serejo vem cumprindo com perfeição por meio da produção das bonecas conhecidas mundialmente como ‘Babys Reborn’.

A prática já existe há algumas décadas e nasceu na Segunda Guerra Mundial, quando mães sem condições de comprar bonecas novas para suas filhas, desmontavam as que já possuíam e as reformavam como presentes para as crianças que psicologicamente ficavam abaladas por conta da violência.

Com o final da guerra, as técnicas foram aperfeiçoadas e começaram a desenvolver bonecas muito parecidas com bebês de verdade. Hoje os materiais utilizados são importados dos EUA e países da Europa. Eles são exclusivos para este tipo de criação e fazem com que a riqueza de detalhes seja minuciosa.

A prática dessa arte foi disseminada pelo mundo todo, cada país com suas intervenções culturais e peculiaridades. Atualmente existem ateliês dedicados exclusivamente à confecção de Babys Reborn por todo o mundo.

Em Manaus, a empresária Cricilene Serejo vem ganhando destaque com a produção dos brinquedos. A ex-cozinheira industrial, que antes ganhava 1 salário mínimo por mês, agora tem que se programar para dar conta das encomendas que já seguem planejadas até o final do ano. Com um preço que varia entre R$2mil e R$3 mil reais por boneca, a artista conta que produz até 20 unidades por mês. Todos os pedidos são feitos sob encomenda.

“Minha história com as Reborns começou quando minha filha pediu uma de presente e apesar do preço, que assusta no início, eu fiquei encantada com a perfeição do trabalho. Logo depois juntei dinheiro para fazer um curso de especialização no Rio de Janeiro e depois daí nunca mais parei. Já faz cerca de dois anos que dei início à produção das minhas bonecas e, mais do que nunca, é perceptível como o mercado vem expandindo”, explica Cricilene, que ainda conta com a ajuda de Esther, uma amiga que se juntou ao time para fomentar o processo artístico na cidade.

É preciso olhar uma, duas ou até três vezes para acreditar que o boneco produzido pela artista não é um bebê de verdade. Detalhes como os pelos, os cabelos e as veias chamam a atenção pela delicadeza com que são construídos. Com o Dia das Crianças se aproximando, Cricilene começa a atender também, encomendas para fora do estado e já tem enviado bonecas para lugares como Paraná, Curitiba e Fortaleza.

A produção dos bebês é feita passo a passo, cada membro do corpo é montado separadamente com tintas especiais, e em um forno específico os brinquedos começam a tomar forma. Os cabelos são colocados fio a fio, as expressões do rosto são feitas à mão e a dinâmica de produção do Baby Reborn traz à tona uma revolução no mercado entre os colecionadores e simpatizantes do mundo dos bonecos.

“As pessoas pensam que apenas as crianças brincam de boneca mas eu também tenho um público bem adulto. Os meus clientes são pessoas que querem cópias dos seus filhos ainda crianças para preservar o valor afetivo que essa idade traz. Outros clientes passaram por perdas na vida e adquirem os bonecos como um conforto sentimental. Já houveram casos inclusive de pacientes com alzheimer que evoluem no quadro de saúde após ter um bebê desse como companhia”, conta a artesã.

O número para contato com a artista Cricilene Serejo é o (92) 99333-8900.

