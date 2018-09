Shopping de Manaus recebe 1ª edição do Festival de Flores de Holambra

Manaus - O Amazonas Shopping recebe, a partir desta sexta-feira (28), a 1ª edição do Festival de Flores de Holambra. Estão em exposição mais de 200 espécies de flores e plantas vindas da cidade paulista. O público também pode participar de workshops sobre os cuidados no cultivo. O Festival acontece na Praça de eventos da expansão do Amazonas Shopping, das 10h às 22h.

Na abertura do Festival, nesta sexta-feira, uma ação especial foi preparada para os clientes. Personagens vestidos de fadas entregaram botões de flores para os visitantes do centro de compras, em homenagem à chegada da primavera.

Ela explica que o nome do festival é uma homenagem à Holambra, cidade paulista considerada a capital de flores. “Nessa época, Holambra recebe muitos visitantes que querem ver perto as belezas das flores. Nós quisemos trazer um pouquinho do que pode ser conferido na cidade, para Manaus”, disse.

Entre as espécies que estão em exposição, destacam-se: orquídeas, cactos, suculentas, gérberas, girassóis, samambaias, palmeiras, lírio da paz e lírio asiático. Também terão insumos para jardinagem. As flores e plantas são vendidas a preço populares.

Ana Medeiros destaca que um diferencial do evento é que, após a compra, o público poderá tirar dúvidas sobre os cuidados com a planta, por meio do aplicativo de mensagens ou direto na floricultura.

*Com informações da assessoria