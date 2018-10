‘Agora é Festa Kids’ celebra o Dia das Crianças com festa temática

O evento espera receber cerca de 20 mil pessoas e acontece no dia 13 de outubro às 17h, no estacionamento do Shopping Felipe Daou, localizado na Avenida Camapuã, n° 2985, bairro Cidade Nova – na Zona Leste de Manaus | Foto: Divulgação





Manaus – O Dia das Crianças já está chegando, e pensando nisso o Em Tempo preparou uma linda festa que reúne programação infantil, diversão e respeito pelo público da emissora. A 1ª edição do ‘Agora é Festa Kids’ acontece com o objetivo de estreitar as relações entre o Grupo Raman Neves de Comunicação e o público que vem acompanhado de forma fiel o crescimento do veículo de comunicação na cidade, em especial as crianças.

O evento espera receber cerca de 20 mil pessoas e acontece no dia 13 de outubro às 17h, no estacionamento do Shopping Felipe Daou, localizado na Avenida Camapuã, n° 2985, bairro Cidade Nova – na Zona Leste de Manaus. No local, uma verdadeira estrutura lúdica deve dar vida ao evento com muita música e diversão.

O pré show do evento conta ainda com a exibição de histórias infantis, aquecimentos físicos para esquentar a criançada e muita brincadeira. As gincanas ficam por conta da Companhia Trilhares com muito teatro e artes cénicas. Alegria, música e diversão são ingredientes certos na 1ª edição do ‘Agora é Festa Kids’.

Apresentado pela jornalista Márcia Lasmar, a programação artística da festa também é um show à parte e deve proporcionar ao público infantil momentos de realização com a presença de atores e atrizes do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT – Brasil).

O ‘Agora é Festa Kids’ tem início com a presença dos artistas da novela ‘Chiquititas’, como por exemplo, Gabriella Saraivah (personagem de Tati) e Cinthia Cruz (personagem de Cris). A noite continua com a participação de intérpretes da novela ‘Cúmplices de um Resgate’ com Luckas Moura (personagem de Omar) e Julia Simoura (personagem de Sabrina).

Sorteio

Você que é fã das novelas do SBT, se liga nesse sorteio! Você vai ter a oportunidade de conhecer o camarim dos artistas.

Faça um vídeo de até 15 segundos dizendo “Por que você gostaria de entrar no camarim do Agora É Festa Kids e ficar pertinho dos nossos artistas?

- Cante uma música, dança pra gente, seja bem criativo

Os 30 mais criativos serão selecionados, envie para o WhatsApp do Programa Agora, o número é 99421-7147.

O Agora É Festa Kids acontecerá no dia 13 de outubro no estacionamento do Shopping Phellipe Daou, ao lado do terminal 4. A entrada é totalmente gratuita.





